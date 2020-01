Huawei inspiruje się Teslą i chce inwestować w bezzałogowe samochody

Huawei doskonale zdaje sobie sprawę z potencjału jaki tkwi w piątej generacji sieci komórkowej i chce go wykorzystać do wejścia w nowe branże.

Xu Zhijun - jeden z liderów Huawei, pochwalił się ostatnio swoją pasją, którą są samochody. Jego zdaniem samochody, podobnie jak inne urządzenia, zmieniają się wraz z potrzebami użytkowników. Co ciekawe, Pan Zhijun przyszłość motoryzacji widzi w bezzałogowych pojazdach. Za wzór wskazuje tu firmę należącą do kontrowersyjnego miliardera Elona Muska - Teslę.

Naszym ostatecznym celem jest osiągnięcie punktu, w którym kierowca będzie kompletnie zbędny. Jednak już w trakcie dążenia do tego celu możemy tworzyć coś wartościowego. Obecnie Tesla już tworzy wartość dla wszystkich. - Hu Zhijun, Huawei

Szef Huawei jest pewny siebie i w odpowiedzi na pytanie - "Czy Huawei może zajść daleko w tej branży?", stwierdził, że "Jeśli Tesla może to robić teraz, to wszyscy możemy to zrobić."

Co ciekawe, chiński gigant telekomunikacyjny wcale nie zamierza rozpocząć produkcji samochodów. Według Lu Xiaofenga - głównego menadżera linii produkcyjnych w Huawei, jego firma nie chce budować pojazdów od podstaw, a jedynie tworzyć je w kooperacji z innymi producentami. Głównym zadaniem Huawei będzie wyposażenie samochodu w odpowiednie komponenty odpowiedzialne za autonomiczną jazdę.

Huawei nie ukrywa, że w 2020 roku zamierza zdecydowane inwestować w technologię 5G, to właśnie ona, w niedalekiej przyszłości, będzie kluczowa dla wprowadzenia bezzałogowych samochodów. Obecna, powszechnie dostępna czwarta generacja sieci komórkowej, nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej przepustowości i szybkości przesyłu danych, aby możliwe było zrealizowanie ambitnego planu chińskiego producenta.

źródło: gizmochina.com