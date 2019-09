Huawei już pracuje nad technologią 6G

Choć obecnie dopiero wchodzimy w erę piątej generacji sieci komórkowej, to Huawei już pracuje nad jej kolejną wersją.

Stojący na czele Huawei - Ren Zhengfei, zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że jego firma już pracuje na 6G. Jest to o tyle zaskakujące, że na dobrą sprawę jesteśmy dopiero w okresie wdrażania 5G, a pełnej sprawności sieci piątej generacji możemy spodziewać się najwcześniej za około dwa lata.

CEO Huawei przyznał jednak, że prace na szóstą generacją sieci komórkowej są dopiero na bardzo wczesnym etapie i do jej wdrożenia jest jeszcze daleka droga. Wprowadzenie nowej technologii będzie możliwe najprawdopodobniej dopiero za około dziesięć lat. Pan Zhengfei dodał również, że Huawei równolegle pracuje na rozwojem technologii 5G i 6G. Co ciekawe, Huawei to nie jedyny producent, który potwierdził już prace nad 6G. Wcześniej przyznał się do tego m.in. Samsung, który na potrzeby badań nad nową generacją sieci utworzył specjalny oddział - Advanced Communications Research Center, w swoim głównym ośrodku rozwojowo-badawczym.

Co więcej, prace nad 6G potwierdziło również chińskie Ministerstwo Przemysłu oraz Technologii Informacyjnych oraz ośrodki badawcze, takie jak: grupa ComSenTer z University of California Santa Barbara czy Bell Laboratories (teraz należące do Nokii). Warto tu dodać, że naukowcy zajmujący się badaniami na szóstką generacją sieci, szacują, że ta oferowałaby nam prędkości przesyłu danych na poziomie przekraczającym 1 Tb/s (1 terabit na sekundę, dla przypomnienia 1 terabit równa się 1000 gigabitów).

źródło: gizmochina.com