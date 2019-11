Huawei nagradza swoich pracowników za pracę w trudnym dla firmy okresie

Chiński producent postanowił docenić swoich pracowników. W podzięce za ich ofiarną pracę w ostatnich miesiącach, podwoił ich pensje.

Huawei jest obecnie jedną z najpopularniejszych firm technologicznych na świecie. Co ciekawe, zawdzięcza to nie tylko swoim produktom, ale również głośnemu konfliktowi z rządem USA, który zakazał swoim firmom handlu z chińskim producentem. Pomimo niesprzyjających warunków i utracie choćby dostępu do oficjalnego wsparcia firmy Google i jej aplikacji dla systemu Android, Huawei radzi sobie całkiem nieźle. Spółce udało się utrzymać drugie miejsce wśród największych producentów smartfonów na świecie, a co więcej poprawiono już wyniki sprzedaży urządzeń mobilnych z zeszłego roku.

Producent poradził sobie z trudnym dla siebie okresem w najlepszy możliwy sposób - walcząc. Premiera smartfonów z linii Mate 30 pomimo braku funkcji oferowanych przez Google okazała się ogromnym sukcesem. Włodarze Huawei wiedzą, że na ten sukces złożyła się ciężka praca wszystkich 194 tysięcy pracowników firmy rozmieszczonych w 170 krajach i postanowili ich odpowiednio docenić.

Dziennikarze serwisu Nikkei Asian Review dotarli do wewnętrznej wiadomości firmy o następującej treści: "W 2019 r. Firma i wszyscy pracownicy stanęli, i wciąż stoją, przed wyjątkowymi wyzwaniami zewnętrznymi. Po zatwierdzeniu przez prezesa spółki wypłacona zostanie specjalna premia uznaniowa".

Według opublikowanych informacji premia uznaniowa objawi się w postaci dodatkowej wypłaty. Każdy pracownik Huawei będzie mógł liczyć, że jego pensja za październik zostanie podwojona. Co więcej, chińskie media sugerują, że na dodatkowe bonusy mogą liczyć inżynierowie Huawei.

Trzeba przyznać, że założyciel i lider Huawei - Ren Zhengfei, wie jak docenić swoich pracowników.

źródło: www.asia.nikkei.com