Huawei nova 5T Pro - częściowa specyfikacja w sieci

Huawei zapowiedziało model nova 5T w sierpniu, a wszystko wskazuje na to, że niedługo wejdzie do sprzedaży jego wariant Pro.

Model ten pojawił się na stronie Enterprise Solutions Directory, gdzie została podana jego częsciowa specyfikacja. A prezentuje się następująco: wyświetlacz 5,5", 8GB RAM, system operacyjny Android 9 Pie, dwa warianty pamięci - 128 oraz 256GB. Mamy także informację o wsparciu dla NFC oraz czytniku linii papilarnych. Niestety, to tylko tyle. Wiadomo jednak, że nova 5T to nowe wcielenie modeli Honor 20 - samo Google w czerwcu wymieniało Honor 20 Pro jako nova 5T Pro, co może oznaczać, że będzie mieć procesor Kirin 980, aparat 48 Mpix oraz baterię 4000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 22,5W.

Jednak Honor 20 Pro ma wyświetlacz 6,26", a więc znacznie większy. Poza tym, jak pokazuje to powyższy plan Huawei, niemal wszystkie nowe modele mają posiadać nakładkę EMUI 10, do czego potrzebny jest Android 10. Natomiast nova 5T Pro jest wymieniona na stronie z wcześniejszą wersją. Tak więc zainteresowanym pozostaje czekać na oficjalne informacje od producenta.