Huawei nova 6 5G przyłapana w Geekbenchu

Popularny benchmark ponownie zdradza nam specyfikację techniczną urządzenia przed premierą.

Huawei nova to seria smartfonów, która na przestrzeni lat znacząco ewoluowała. Na początku były to urządzenia z średniej półki cenowej. Najnowszy dostępny obecnie model - 5T niebezpiecznie zbliża się już do flagowców. Wyceniony na 1999 zł smartfon posiada bardzo solidną specyfikację techniczną i wszystkie nowinki technologiczne.

Wszystko wskazuje na to, że nova 6 5G, która ma oficjalnie zadebiutować już 5 grudnia będzie posiadać jeszcze wydajniejsze podzespoły.

Smartfon uzyskał odpowiednio 3821 punktów w teście Single Core (jednego wątku) oraz 11963 punkty w teście Multi-Core (wielowątkowym). Test przeprowadzony został w starszej wersji Geekbench 4, a wyniki osiągnięte przez telefon są porównywalne do innych flagowców z 2019 roku.

Baza danych Geekbench'a ujawniła, że model WLZ-AN00 (oznaczenie kodowe najnowszego smartfona) posiada procesor Kirin 990, który wspierany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej (po raz pierwszy w urządzeniach z serii Nova). Telefon pracuje pod kontrolą Androida 10, który prawdopodobnie wyposażony został w nakładkę EMUI 10.

Spodziewamy się, że nova 6 5G zaoferuje zaokrąglony wyświetlacz pełnoekranowy o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości Full HD+. Potwierdzono już, że podobnie, jak w modelu nova 5 zastosowany zostanie panel z wbudowaną w lewym górnym rogu kamerką do selfie. Ma się ona składać z 32 MP matrycy oraz dodatkowego 8 MP sensora ultradźwiękowego z FOV wynoszącym 105 stopni.

Huawei potwierdził także w jednym z filmików instruktażowych, że urządzenie posiadać będzie cztery obiektywy z tyłu. Główny czujnik ma mieć 60 MP. Smartfon posiadać będzie także akumulator o pojemności 4000 mAh oraz szybkie 40 W ładowanie przewodowe.

