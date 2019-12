Huawei nova 6 oficjalnie w sklepie producenta

Nowy smartfon Huawei został umieszczony oficjalnie w sklepie producenta - VMall. Dzięki temu poznaliśmy jego warianty kolorystyczne oraz dostępne pamięci.

Huawei nova 6 trafi do sprzedaży dokładnie 5 grudnia. Na stronie sklepu dostępne są dwa warianty urządzenia - jeden z 8GB RAM i 128GB miejsca na dane, drugi - 8GB RAM i 256GB. Każdy z nich będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych oraz edycji 4G i 5G. Huawei jak dotąd nie podało oficjalnej specyfikacji smartfonów i na stronie również ich nie znajdziemy. Na zdjęciach widzimy znajdujące się w obudowie wejście jack 3,5 mm oraz przyciski głośności i zasilania po prawej stronie. Z tyłu urządzenia widzimy obiektywy z oznaczenie "AI Camera | OIS Tele", co podpowiada, że aparat tylny korzysta z mechanizmów SI, a teleobiektyw ma optyczny stabilziator obrazu. Przecieki mówią, że obiektywy te to odpowiednio 32 Mpix oraz 8 Mpix.

Cena za żaden z modeli nova 6 nie została jeszcze podana - jak na razie przy wszystkich widnieje 99 999 juanów, co jest "ceną zastępczą" - w przeliczeniu to ponad 55 tys. zł. Zapewne możemy spodziewać się konkretnych kwot już jutro. Jak na razie telefon ten wejdzie na rynek chiński - nie wiemy, czy pojawi się w innych rejonach świata.