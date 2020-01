Huawei nova 7i zadebiutuje 14. lutego

Huawei ogłosiło oficjalnie, że nova 7i wejdzie do sprzedaży już za 15 dni. Telefon ma być dostępny poza Chinami.

Huawei nova 7i nie jest najnowszym smartfonem producenta, a odświeżonym modelem nova 6 SE, który w styczniu 2020 wszedł do sprzedaży w Chinach. Jak podaje Huawei, jego jednostka centralna to procesor Kirin 810, korzystający z 8GB RAM i dysponujący 128GB pamięci. Działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką EMUI 10 i usługami Huawei Mobile Services. Mamy tu wyświetlacz LCD 6,4" z jakością obrazu Full HD+. W lewym, górnym rogu umieszczony jest otwór z obiektywem aparatu przedniego - 16 Mpix. Z tyłu znajduje się zestaw czterech obiektywów - główny 48MP, ultraszerokokątny 8MP, makro 2MP oraz sensor głębi 2MP.

Huawei nova 7i wspiera szybkie ładowanie 40W, dzięki czemu bateria 4200 mAh ładuje się od 0 do 70% w 30 minut. A to wszystko za odpowiednik 320 dolarów, czyli ok. 1250 złotych. Gdzie i kiedy? Sprzedaż poza Chinami rozpoczyna się 14 lutego, ale jak na razie pierwszym krajem, do którego trafi ten telefon, będzie Malezja. Dopiero potem ma nastąpić ekspansja na dalsze rynki - dlatego jeśli podoba Ci się ta propozycja, musisz zaczekać na oficjalną datę polskiej premiery. Oczywiście o ile taka jest planowana.