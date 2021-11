Huawei nova 9 i szybkie ładowanie SuperCharge zmienią sposób, w jaki korzystasz ze smartfona

Każdy użytkownik smartfona wie, że urządzenia te potrafią rozładować się w najmniej oczywistym momencie. Dla najnowszego modelu Huawei nova 9 nie stanowi to najmniejszego problemu. Dzięki pojemnej baterii i superszybkiemu ładowaniu SuperCharge zapomnisz o powerbanku i częstym ładowaniu.

Smartfon to aktualnie nasze najbardziej osobiste urządzenie elektroniczne. Ze sprzętem tego typu nie rozstajemy się praktycznie ani na chwilę. Urządzenia przenośne już dawno zastąpiły nam laptopy, aparaty fotograficzne oraz odtwarzacze muzyki. Na smartfonie wykonujemy mnóstwo czynności od momentu odłączenia go od zasilania wcześnie rano, aż do momentu pójścia spać późnym wieczorem.

Huawei nova 9 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Niestety większość telefonów (szczególnie po kilku miesiącach od zakupu) ma problem z nadążeniem za tempem naszego życia. Najczęściej kończy się to rozładowaniem baterii w najmniej odpowiednim momencie - np. podczas wideokonferencji z pracy czy podczas zamawiania taksówki. Część internautów jest przygotowana na taką ewentualność i w swoim plecaku lub torbie nosi powerbanka oraz dodatkowy kabel pozwalający na podładowanie telefonu.

Nie każdy wie jednak, że na rynku znajdziemy modele, które posiadają pojemne akumulatory oraz superszybkie systemy ładowania przewodowego. Idealnym przykładem jest Huawei nova 9 - wysokiej klasy smartfon, który zachwyca wyglądem i praktycznymi rozwiązaniami, a jednocześnie nie zrujnuje naszego budżetu.

Pojemna bateria idzie w parze z atrakcyjnym wyglądem i cienką obudową

Huawei nova 9 to jeden z najładniejszych smartfonów, które pojawiły się na rynku w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Urządzenie wyróżnia się obecnością ekranu OLED, który w połączeniu z zagiętymi krawędziami prezentuje się niesamowicie atrakcyjnie. Dzięki temu elementowi Huawei nova 9 wygląda na znacznie droższy telefon.

To jednak dopiero początek. Zagięte krawędzie sprawiają, że urządzenie jest niesamowicie cienkie, a dodatkowo idealnie wpasowuje się w naszą dłoń. Grubość smartfona w najgrubszym miejscu wynosi zaledwie 7,77 mm, a konstrukcja waży tylko 175 g. Huawei nova 9 zdecydowanie jest jednym z najlżejszych i najcieńszych urządzeń na rynku, a należy pamiętać, że na pokładzie znajdziemy spory ekran o przekątnej 6,57 cala i wydajne podzespoły.

Plecki Huawei nova 9 są matowe i mienią się w świetle słonecznym fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Inżynierom Huawei udało się w tak smukłą obudowę wkomponować sporą baterię o pojemności 4300 mAh. Współpracuje ona z energooszczędnym procesorem Qualcomm Snapdragon 778G, 120 Hz ekranem OLED oraz rewelacyjnie zoptymalizowanym systemem operacyjnym EMUI 12 z dostępem do usług Huawei Mobile Services.

Zrównoważona specyfikacja techniczna, spora bateria oraz rewelacyjna integracja podzespołów z oprogramowaniem sprawiają, że korzystając z Huawei nova 9 nie musimy martwić się ładowaniem nawet podczas niezwykle intensywnego użytkowania.

Czasy pracy na baterii Huawei nova 9 pozytywnie zaskakują

Huawei nova 9 na kilka dni stał się moim głównym smartfonem. Po przeniesieniu karty SIM z prywatnego urządzenia i zainstalowaniu używanych przeze mnie aplikacji, zacząłem korzystać z najnowszego modelu firmy Huawei.

Spodziewałem się, że urządzenie bez problemu spełni moje oczekiwania. Okazuje się jednak, że smartfon zrobił to ze sporą nawiązką. Wielokrotnie korzystałem z telefonów posiadających jeszcze większe akumulatory, ale w przypadku Huawei nova 9 inżynierowie idealnie dobrali pojemność akumulatora do potrzeb użytkowników.

Huawei nova 9 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Nie bez powodu wybrano ogniwo o pojemności 4300 mAh. Pozwala ono wykorzystać pełen potencjał urządzenia jednocześnie nie wpływając negatywnie na jego masę własną i wymiary.

Jak bateria Huawei nova 9 wypada na co dzień? Podczas normalnego użytkowania odłączałem smartfon od ładowarki w okolicach godziny 6:30. Wieczorem między 23, a 24 smartfon lądował przy moim łóżku z zapasem 15-35% baterii.

W ciągu całego dnia przez około 1,5 godziny korzystałem z nawigacji wbudowanej w aplikację Mapy Petal, napisałem kilkanaście maili, przeglądałem internet przez około 3 godziny, korzystałem z aplikacji bankowych, aparatu oraz mediów społecznościowych. Czasy pracy ekranu w zależności od dnia wahały się od 5 do około 8 godzin. To bardzo dobry rezultat, który jest nie do osiągnięcia przez mojego smartfona.

EMUI 12 świetnie radzi sobie z zarządzaniem energią fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Sprawdziłem również jak Huawei nova 9 wypadł w naszym teście odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone). Smartfon rozładował się po 14 godzinach i 17 minutach. To bardzo zadowalający rezultat. Huawei nova 9 pokonuje większość konkurentów z podobnego segmentu cenowego.

Ładowanie Huawei SuperCharge zmienia zasady gry

Huawei nova 9 pozytywnie zaskakuje nie tylko czasami pracy na baterii. Na pokładzie znajdziemy superszybkie ładowanie w autorskiej technologii Huawei SuperCharge. Element ten zupełnie zmienia sposób, w jaki korzystamy z telefonu.

Huawei nova 9 podczas ładowania fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Posiadając szybki system ładowania o mocy 66 W nie musimy już planować każdego ładowania. Po kilku dniach korzystania zauważyłem, że nie muszę już ładować telefonu w nocy.

Podłączając Huawei nova 9 w trakcie szybkiego prysznica czy przerwy na kawę jesteśmy w stanie odzyskać nawet 60% baterii.

Huawei nova 9 dostarczany jest z ładowarką o mocy 66 W. Podobne zasilacze znajdziemy w zestawie z najnowszymi laptopami. Producent deklaruje, że telefon naładujemy od 0 do 100% w zaledwie 38 minut.

Ładowanie od 0 do 50% zajmuje około 20 minut, a patrząc się na wyświetlacz ciężko nadążyć za przybywającymi procentami baterii.

Animacja podczas ładowania Huawei nova 9 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wystarczy zaledwie 10-15 minutowe podłączenie telefonu do ładowania, aby energii wystarczyło nam na dodatkowe kilka godzin pracy.

Huawei nova 9 naładujemy z wykorzystaniem specjalnego kabla USB Typu A -> USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ile czasu potrzeba na pełne naładowanie Huawei nova 9?

W trakcie testów Huawei nova 9 postanowiłem zweryfikować obietnice producenta i sprawdziłem ile czasu potrzeba na pełne naładowanie smartfona.

Test baterii rozładował akumulator Huawei nova 9 do 0% więc mogłem szybko przekonać się, w jakim czasie urządzenie naładuje się do pełna. Huawei nie kłamał - udało mi się naładować do pełna smartfon w 38,5 minuty.

Warto podkreślić, że podczas ładowania telefon nie nagrzewa się nadmiernie. Nie ma najmniejszych problemów z ładowaniem i jednoczesnym graniem w gry, które w pełni wykorzystują potencjał podzespołów zastosowanych w Huawei nova 9.

EMUI 12 dba o kondycję naszej baterii

Zastanawiasz się czy szybkie ładowanie o mocy 66 W wpływa negatywnie na zużycie baterii? Odpowiedź jest oczywista i brzmi nie.

Inżynierowie Huawei podczas projektowania akumulatorów kompatybilnych z szybkim ładowaniem oraz ładowarek SuperCharge zadbali o dodatkowe elementy, które chronią żywotność ogniw i zabezpieczają je przed zbyt szybkim zużyciem.

Huawei nova 9 otrzymamy w zestawie z szybką ładowarką SuperCharge o mocy maksymalnej 66 W i kompatybilnym kablem USB Typu A do USB Typu C.

Zasilacz Huawei SuperCharge o mocy 66 W jest zaskakująco mały fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Niewielki zasilacz wykorzystuje ładowanie o napięciu 11 V i natężeniu 6 A. Zasilacz ten może również posłużyć do ładowania akcesoriów. Dzięki obecności klasycznego ładowania o mocy 10 W naładujemy z jego pomocą słuchawki True Wireless lub smartwatcha.

Kabel przystosowany do szybkiego ładowania fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Za bezpieczeństwo ładowania dba nie tylko warstwa sprzętowa. Sporą rolę odgrywa również oprogramowanie. W EMUI 12 zastosowano szereg rozwiązań współpracujących z Huawei SuperCharge.

W ustawieniach EMUI 12 znajdziemy dwie funkcje, które pozytywnie wpływają na żywotność akumulatora. Mowa o inteligentnym ładowaniu oraz inteligentnej pojemności baterii.

Ustawienia baterii w EMUI 12 Dodatkowe systemy chroniące akumulator w EMUI 12

Pierwsze rozwiązanie stale monitoruje w jaki sposób korzystamy z telefonu i sprawia że akumulator pracuje w optymalnych warunkach - poziom naładowania wynosi od kilkunastu do 80 %.

Inteligentna pojemność baterii to świetne rozwiązanie dla osób, które zamierzają korzystać z urządzenia przez kilka lat. Opcja ta ogranicza nieco maksymalną pojemność baterii zapewniając wolniejsze zużycie ogniw.

Co ważne korzystając z wyżej wymienionych technologii zawartych w systemie operacyjnym EMUI 12 nie wydłużymy czasów ładowania.

Huawei nova 9 udowadnia, że superszybkie ładowania to funkcja ułatwiająca życie

Najnowszy smartfon Huawei nova 9 oferuje superszybkie ładowanie, o którym jeszcze dwa-trzy lata temu mogliśmy jedynie pomarzyć. Co ważne smartfon ten charakteryzuje się również świetnymi czasami pracy, wydajnymi podzespoły oraz niezwykle kompaktową obudowę.

System operacyjny Huawei nova 9 jest użyteczny i świetnie zoptymalizowany fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z pozoru szybkie ładowanie to gadżet, którym możemy pochwalić się przed znajomymi. W praktyce szybko okaże się jednak, że to funkcja, które zmienia sposób naszego korzystania ze smartfona. Odczułem to na własnym przypadku - powrót do mojego urządzenia z 18 W ładowaniem przewodowym był bardzo nieprzyjemny.

Decydując się na Huawei nova 9 otrzymujemy nie tylko atrakcyjnego i dobrze wyposażonego smartfona. Dostajemy również gwarancję niezawodnego działania bez konieczności doładowywania baterii w najmniej odpowiednim momencie.