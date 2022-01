Huawei nova 9 w specjalnej cenie przez ograniczony czas. Warto skorzystać

Od dzisiaj do 22 stycznia smartfon Huawei nova 9 dostępny będzie w promocyjnej cenie. Jakiej i dlaczego warto go kupić?

Huawei nova 9 to urządzenie określone przed producenta jako "smartfon fotograficzny". Na rynek trafił w październiku 2021 roku i od razu zwracał uwagę aparatem fotograficznym 50 MP Ultra Vision. Jest to system czterech obiektywów, który nie tylko umożliwia wykonywanie zdjęć wysokiej jakości, ale również nagrywanie filmów w jakości 4K wraz z technologią stabilizacji obrazu. Warty uwagi jest tryb Dual-View, dzięki któremu użytkownik może nagrywać materiały wideo z wykorzystaniem aparatu głównego oraz przedniego jednocześnie.

Promocja to cena 1999 zł. W takiej cenie można nabyć smartfona w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia, w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik. Warto dodać, że nova 9 waży tylko 175 gramów, a pełne ładowanie baterii to zaledwie 38 minut - co jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii Huawei SuperCharge 66W. Telefon można dostać w dwóch kolorach – błękitnym, opalizującym pod wpływem światła oraz czarnym. Urządzenie działa w ramach ekosystemu Huawei Mobile Services ze sklepem AppGallery.

Foto: Huawei

Źródło: Huawei