Huawei obiecuje tanie smartfony z obsługą 5G

Mjąa kosztować poniżej 150 dolarów i obsługiwać 5G. Huawei zapowiada je na przełom 2020/2021 roku.

Aktualnie telefony 5G to produkty zaliczające się przede wszystkim do wyższej półki cenowej. Są również rzadkie średniaki - najtańsze kosztują około 290 dolarów, czyli - w przeliczeniu - ok. 1105 złotych. Żadnej tragedii w tym na razie nie ma, ponieważ w naszym rejonie technologia ta dopiero raczkuje. Inaczej jest w Chinach, będących obecnie liderem w upowszechnianiu 5G. Pierwsza sieć tego typu ruszyła tam w listopadzie ubiegłego roku i standard ten staje się coraz powszechniejszy. Jednym z jego liderów jest Huawei. Nie tylko dostarcza smartfony z obsługą 5G, ale również sprzęt niezbędny do stawiania baz i cały osprzęt związany z infrastrukturą.

Producent zapowiedział dzisiaj, że będzie pracować nad stworzeniem smartfonów 5G kosztujących poniżej 150 dolarów, czyli ok. 580 złotych (licząc po dzisiejszym kursie). Po co? Aby więcej osób mogło korzystać z 5G. Prawdopodobnie tanie urządzenia będą miały procesory MediaTek 1000L lub Qualcomm Snapdradon 765G (do którego można dodać modem 5G). Dzięki temu używanie 5G przestałoby być przywilejem drogich telefonów, stając się dostępne na każdą kieszeń. Huawei zapowiada pierwsze tanie smartfony pod koniec 2020 roku lub na początku 2021.

Tu warto zauważyć, że póki co na rynku 5G rządzą Huawei i Samsung, ale Apple na jesieni może pokazać nowe modele iPhone z obsługą tej łączności.