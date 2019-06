Huawei odracza wprowadzenie na rynek składanego Mate X

Jest to nie tylko efekt problemów z Androidem, ale i falstartu Galaxy Fold.

Przypomnijmy: Mate X pokazano na CES 2019. Miał stać się bezpośrednią konkurencją dla Galaxy Fold. Jak wiemy, propozycja Samsunga zawiodła na całej linii i została wycofana z rynku. Huawei zapowiedział swoją propozycję na ten miesiąc, jednak - jak donosi Wall Street Journal - pojawi się najszybciej we wrześniu. Cena ma pozostać zgodna z zapowiedziami - 2600 USD (prawie 9,9 tys. złotych!). Według źródła nie jest to spowodowane problemami z licencją na system Android, ale "koniecznością wykonania większej ilości testów".

Pokazany na CES 2019 prototyp był jeszcze we wczesnej fazie, a przedstawiciel Huawei pokazywał go osobiście, nie dając nawet nikomu dotknąć. Trudno oszacować, w jakim stanie znajduje się ten model dzisiaj - ale na pewno ma już większe możliwości niż wówczas.

Wracając do Google - w związku z problemami pojawia się pytanie, czy Mate X będzie używać Androida, czy autorskiego systemu Huawei? Ostatnie doniesienia i przecieki mówią, że będzie to Hongmeng. Jednak całe zamieszanie z Google może sprawić, że projekt zostanie w ogóle wstrzymany na czas nieokreślony. Przedstawiciel Huawei powiedział w wywiadzie dla CNBC: "nie chcemy wypuszczać produktu, który zniszczyłby naszą reputację". Może "zniszczenie" to zbyt mocne słowo, jednak Fold sprawił, że Samsung padł ofiarą mocnej krytyki. Choć model ten został wycofany, ma powrócić - lepszy i bez problemów, które odnotowali testerzy. Kiedy? Tego nie wiadomo. Dlatego choć wydawało się, że w 2019 roku będziemy świadkami wyścigu producentów składanych telefonów, prognoza nie okazała się trafna.