Huawei odświeża MateBook X Pro i prezentuje tańsze MateBook 13 i MateBook 14

Aktualizacja procesorów do Whiskey Lake i obsługa nowego standardu Thunderbolt to główne nowości w laptopach Huawei.

Matebook 13 zaprezentowany jakiś czas temu był pierwszym urządzeniem z procesorami Whiskey Lake od Huawei. Matebook X Pro oraz Matebook 14 podążają za nim. Dodatkowo Huawei od 24 lutego wprowadził do sprzedaży w Polsce Matebook'a 13. Na konferencji Huawei w takcie Mobile World Congress kilkukrotnie podkreślano ściślejszą integrację laptopów z telefonami wykorzystując bezprzewodowe połączenie OneHop do przesyłania treści w obie strony.

Same urządzenia są bardzo są do siebie podobne i widać, że producent przyłożył się do eliminacji błędów, jakie popełniał przy projektowaniu poprzednich modeli. Nowy model sztandarowego Matebook X Pro posiada wsparcie dla Thunderbolt 3 i oferuje procesor graficzny Nvidia MX250 oraz procesor Whiskey Lake. Kierownictwo Huawei stwierdziło jasno, że obudowa Matebook X Pro pozostała zupełnie niezmieniona w stosunku do poprzednika.

Matebook 14 jest bardzo podobny do zaprezentowanego wcześniej Matebook 13, lecz posiada większy ekran.

Huawei Matebook 13

Źródło: pcworld

Matebook 13 to najmniejszy a zarazem najtańszy z nowych komputerów zaprezentowanych przez Huawei. Jako jedyny jest już także dostępny w przedsprzedaży w Polsce. Producent dodatkowo kusi ciekawymi gratisami w przypadku zakupu do 10 marca. Matebook 13 nazywany jest odpowiednikiem dwunastocalowego MacBook'a od Apple. Również jest cienki i lekki oraz posiada tylko i wyłącznie porty USB-C plus złącze słuchawkowe Jack. Posiada jednak o wiele wydajniejszy procesor. Szkoda, że Huawei nie zastosował chociaż jednego złącza USB-C z Thunderbolt w tym modelu.

Specyfikacja techniczna Matebook 13

Wyświetlacz: 13 cali (2160x1440), IPS, (opcjonalnie dotykowy)

Procesor: Intel Core i5-8265U lub Intel Core i7-8565U

Grafika: Intel UHD 620 (Core i5) lub Nvidia GeForce MX150

Pamięć: 8 GB 2,133MHz LPDDR3

Pamięć masowa: 256 GB NVMe PCIe SSD-512 GB NVMe PCIe SSD

Porty: 2 USB 3.0 Typ C, 3.5mm mikrofon/słuchawka

Kamera: 1MP

Bateria: 56Wh

System operacyjny: Windows 10 Home

Waga: 1,3 Kg

Dodatkowe gratisy w przedsprzedaży: 1 rok pakietu Microsoft Office 365 Personal, tablet Huawei T5

Cena: Od 3899 zł do 5299 zł

Źródło: pcworld

Huawei MateBook X Pro (2019)

Źródło: pcworld

Nowy model Matebook X Pro na 2019 rok wygląda identycznie jak ubiegłoroczny model. Kluczowe cechy to wbudowany w przycisk zasilania czytnik linii papilarnych i kamera wysuwana z klawiatury. Jakość wykonania nadal stoi na najwyższym poziomie. MateBook X Pro posiada dwa porty USB-C oraz jeden klasyczny port USB-A.

Zmodernizowany procesor Whiskey Lake powinien poprawić wydajność o około 10 procent w porównaniu z poprzednim układem zastosowanym w poprzedniej generacji. Nowa platforma Whiskey Lake obsługuje również Wi-Fi 2x2 802.11ac, z szybkością transferu do 1,733Mbps przy częstotliwości 5 GHz. Wewnątrz Matebooka X Pro (jak również Matebooka 14) znajduje się system chłodzenia Huawei Shark Fin 2.0, który okazał się dość skuteczny w chłodzeniu Matebook'a 13 podczas jego pierwszych testów.

Pewnym krokiem wstecz może wydawać się zastosowanie nowego układu GeForce MX250 w wolniejszej wersji. Pracuje ona z częstotliwością 937 MHz w porównaniu z 1227 MHz dla MX150.

Źródło: pcworld

Specyfikacja techniczna Matebook X Pro (2019)

Procesor: 1,6 GHz Intel Core i5-8265U; 1,8 GHz Intel Core i7-8565U (Whiskey Lake)

Pamięć: 8 GB-16 GB 2,133 MHz LPDDR3

Wyświetlacz: Technologia LTPS 13,9 cala (3000x2000)

Grafika: Intel UHD 620 (Zintegrowana) + Nvidia GeForce MX250 z 2GB GDDR5 (MX250 nie jest oferowany w modelu Core i5)

Pamięć masowa: 256 GB-512 GB PCIe-NVMe SSD

Kamera: 1MP z przodu

Wifi: 802.11ac (2 x 2) i Bluetooth 4.1

Porty: Jeden port USB 3.1 Gen 1 Type-C (zasilanie, transfer danych); jeden port USB-C 3.1 Gen 2 (Thunderbolt 3, zasilanie, transfer danych); jeden port USB 3.0 Type-A; gniazdo słuchawkowe. MateDock 2 (w zestawie z komputerem) zawiera port USB-A, port USB-C, port VGA i HDMI

Bateria: 57,4Wh

System operacyjny: Windows 10 Home

Waga: 1,31 KG

Źródło: pcworld

W niedalekiej przyszłości ma być też dostępna wersja MateBook X Pro z dyskiem SSD o pojemności 1TB.

Matebook 14

Źródło: pcworld

Zarówno Matebook 14 jak i zaprezentowany wcześniej Matebook 13 pozycjonowane są o poziom niżej od flagowego Matebooka X Pro, choć różnice między laptopami nie są duże. Procesor w Matebook 13 i Matebook 14 jest taki sam, a różnice znajdują się w portach - Matebook 13 oferuje 2x USB-C, a Matebook 14 1x USB-A i 1x USB-C.

Matebook 14 oferuje stosunek ekranu do obudowy na poziomie 90 procent, a ekran oferuje taką samą rozdzielczość jak Matebook 13: 2160x1440. Jak można się spodziewać, jasność jest niższa niż w przypadku Matebook X Pro i wynosi 300 nitów. (250 nitów to minimalna komfortowa jasność do codziennego użytku).

Podobnie jak w Matebook X Pro , kamera skierowana do użytkownika wysuwana jest z klawiatury. Dwa głośniki (Matebook X Pro posiada cztery) są zasilane przez technologię przetwarzania dźwięku Dolby Atmos.

Huawei oferuje zarówno procesor Core i5 i Core i7 Whiskey Lake. Możemy kupić model ze zintegrowaną grafiką, jak i z Nvidia GeForce MX250. Należy jednak zauważyć, że MX250 jest w rzeczywistości mniej wydajnym układem GPU niż MX150, choć nazwa oznaczałaby inaczej.

Dzięki parze portów USB-C, portowi USB 3.0 (typ A) i HDMI Matebook nie wymaga ciągłego używania replikatorów portów, co może być ważną cechą dla wielu osób.

Źródło: pcworld

Specyfikacja techniczna Matebook 14

Procesor: 1,6 GHz Intel Core i5-8265U; 1,8 GHz Intel Core i7-8565U (Whiskey Lake)

Pamięć: 8 GB-16 GB 2,133 MHz LPDDR3

Wyświetlacz: 14-calowy IPS (2160x1440)

Grafika: Intel UHD 620 (zintegrowana) + Nvidia GeForce MX250 z 2GB GDDR5 (MX250 nie jest oferowany w modelu Core i5)

Pamięć masowa: 256 GB-512 GB PCIe-NVMe SSD

Kamera: Przód: 1MP

Wi-Fi: 802.11ac (2 x 2) i Bluetooth 4.1

Porty: Jeden port USB-C (dane, ładowanie); jeden port USB-A 3.0; jeden port USB-A 2.0; jeden port HDMI

Bateria: 57,4Wh

System operacyjny: Windows 10 Home

Waga: 1,47 KG