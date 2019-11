Huawei oficjalnie zaprezentowało MatePad Pro

Flagowy tablet Huawei nazywany jest "odpowiedzią dla iPada Pro". Czy słusznie?

Jak do tej pory otwór na wyświetlaczu, w którym znajduje obiektyw aparatu przedniego, występował wyłącznie w smartfonach. Huawei wprowadza to rozwiązanie do świata tabletów - znajduje się on na wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 10,8", który pokazuje obraz w rozdzielczości 2560x1600 pikseli oraz proporcjach 16:10. Otaczające go ramki mają zaledwie 4,9 mm grubości, dzięki czemu wyświetlacz wypełnia aż 90% frontu urządzenia. Wspomniany obiektyw korzysta z matrycy 8 Mpix i może posłużyć do robienia selfie i prowadzenia wideorozmów. Na przedzie umieszczono także cztery wbudowane głośniki. Z tyłu znajduje się obiektyw 13 Mpix.

MatePad Pro działa pod kontrolą procesora Kirin 990 i ma być dostępny w dwóch wariantach: 6GB RAM + 128GB pamięci oraz 8GB RAM + 256GB pamięci. Działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką EMUI 10, a ponieważ producenta nadal obowiązują ograniczenia nałożone przez amerykańską Komisję Handlu, nie ma tu usług Google. Urządzenie obsługuje natomiast tryb wieloekranowy, umożliwia także wyświetlanie ekranu smartfonów Huawei. Wprowadzono w nim tryb laptopa, w którym podczas używania interfejs zmienia się w stylu Windowsa. Całość zasila bateria o pojemności 7250 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 40W oraz bezprzewodowego 7,5W. Producent załącza do każdego egzemplarza stylus M-Pen.

MatePad Pro korzysta z Wi-fi oraz LTE. Waży 460 gramów, a jego wymiary to 159x245x7,2mm. Choć na papierze prezentuje się jako konkurencja nie tylko dla iPada Pro, ale i Galaxy Tab 6, brak usług Google może zdecydowanie wpłynąć na zainteresowanie tym modelem. Będzie on dostępny w czterech wersjach kolorystycznych (biała, zielona, pomarańczowa i czarna). Edycja 6GBRAM+128GB pamięci kosztuje (w przeliczeniu) ok. 1850 złotych, edycja z 8GB RAM i 256GB pamięci - ok. 2,5 tys. zł. Oficjalna sprzedaż w Chinach rozpocznie się 12 grudnia. Co z resztą świata? Jak na razie nie wiadomo.