Huawei ogłasza P30 Lite New Edition

Huawei wciąż doskonale radzi sobie na rynku, ale nie osiada na laurach i chce przyciągać nowych klientów nowymi telefonami. Najnowszy to ogłoszony właśnie P30 Lite New Edition.

Huawei P30 Lite New Edition to podstawowo to samo, co normalny P30 Lite - już od 20 grudnia wiemy, że trafi on do Europy. A więc mamy tu ośmiordzeniowy procesor Kirin 710 z układem graficzny Mali-G51 MP4. Jednak w przeciwieństwie do oryginału, który mógł mieć maksymalnie 8GB RAM i 128GB pamięci, tutaj będzie to 6GB RAM i 256 pamięci - a więc RAM-u mniej, a miejsca na dane dwa razy więcej. Zdecydowano się na edycję z aparatem głównym 48 MPix (przy P30 Lite były dwie opcje: 48Mpix lub 24Mpix). Poza tym wszystko zostaje takie samo - jak bateria 3340 mAh z szybkim ładowaniem 18W, a także port USB typu C i czytnik linii papilarnych w obudowie.

Warto dodać, że w aparacie zastosowano zaawansowane mechanizmy SI, które m.in. odpowiadają za wykrywanie aż 22 różnego rodzaju typów zdjęć - od portretowych i nocnych po zachody słońca i fajerwerki. Wyświetlacz 6,15" zapewnia jakość Full HD+. Niestety, jak na razie nie podano dokładnej daty wprowadzenia urządzenia na rynek, ani też jego sugerowanej ceny. Powinniśmy poznać obie te informacje jeszcze w tym miesiącu.