Huawei ogłasza spadek wyników biznesowych!

Chiński gigant telekomunikacyjny Huawei ogłosił spadek osiągnięć. Czy konflikt z rządem Stanów Zjednoczonych miał na to wpływ?

Huawei ogłosił dzisiaj wyniki biznesowe w III kwartale roku 2020 i nie są one najlepsze. Okazuje się, że wzrost znacznie spowolnił, a jako winowajcę firma wskazuje wirusa COVID-19.

W oświadczeniu przedstawiciele chińskiej firmy poinformowali, że dokonają wszelkich starań, aby znajdować rozwiązania oraz wypełniać zobowiązania wobec klientów. Ponadto podkreślili, że globalny łańcuch dostaw Huawei znajduje się pod ogromną presją, a produkcja sprzętów stoi przed poważnymi wyzwaniami, którym postarają się sprostać.

Co ciekawe, w krótkim oświadczeniu nie pojawia się bezpośrednia wzmianka o konflikcie z rządem USA. Mimo to, da się wyczuć, że pod słowami "globalny łańcuch dostaw Huawei znajduje się pod ogromną presją" kryje się sprawa związana z serią ograniczeń handlowych.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku chiński gigant telekomunikacyjny i smartfonowy odnotował przychody w wysokości 671,3 mld juanów, co oznacza wzrost o 9,9% rok do roku, przy marży zysku 8%. Te wyniki zasadniczo spełniają oczekiwania, ale oznaczają ogromny spadek w porównaniu do osiągnięć z ubiegłego roku. W tym samym okresie 2019 roku, Huawei odnotował 24,4% wzrost przy marży zysku 8,7%.

Zobacz również: Wyciekły szczegóły dotyczące postępowania sądowego w sprawie Google