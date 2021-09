Huawei organizuje konferencję dzień przed Apple. Co pokaże?

Apple potwierdziło wtorkową konferencję, a Huawei przekazał, że organizuje swój event w poniedziałek. Jakie nowości może pokazać chiński gigant?

Chwilę po oficjalnym potwierdzeniu premiery iPhone'a 13, firma Huawei podała do wiadomości, że organizuje konferencję prasową na dzień przed wydarzeniem Apple. Jakich nowości możemy się spodziewać?

Laptop Huawei Źródło: huawei.com

Prezentacja nowych produktów Huawei odbędzie się w poniedziałek 13 września 2021 roku w Chinach o godzinie 19:30 czasu lokalnego. Slogan reklamowy wydarzenia to "Unlocking new office productivity!". Pozwala on sądzić, że na wydarzeniu zaprezentowane zostaną nowe sprzęty biurowe. Huawei ostatnimi czasy dywersyfikuje swoją ofertę produktową, więc nie dziwi nas prezentacja nowych produktów.

Zaproszenie na konferencję prasową Źródło: Gizmochina.com

Zgodnie z najnowszymi przeciekami chiński gigant technologiczny zamierza zaprezentować własny model drukarki all-in-one.

Wizualizacja drukarki Huawei Źródło: Gizmochina.com

Inne plotki sugerują, że na rynku pojawi się 14-calowa hybryda tabletu z komputerem przenośnym. Oba produkty idealnie wpisują się w slogan "Uwolnienie nowej produktywności biurowej!".

W chwili obecnej nie wiemy czy nowe produkty firmy Huawei trafią do sprzedaży w naszym kraju. Szczegółowych informacji o nowościach dowiemy się za kilka dni.