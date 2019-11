Huawei otrzymuje trzymiesięczną licencję na handel z USA

Serialu "Huawei vs Komisja Handlu USA" ciąg dalszy. Tym razem dobre wieści dla chińskiego producenta - otrzymał przedłużenie warunkowej licencji na wymianę handlową z amerykańskimi firmami.

Chociaż Huawei liczyło na licencję na 6 miesięcy, otrzymało licencję na trzy - czyli sukces połowiczny. Oznacza to, że do 16 lutego 2020 roku może kontynuować prowadzenie interesów z amerykańskimi firmami - oczywiście z uwzględnieniem nałożonych przez Komisję ograniczeń, a dotyczą one m.in. zakazu kupowania istotnych podzespołów, jak procesory mobilne. Może za to sprzedawać i kupować elementy związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, a także ekwipunkiem służącym do jego konserwacji i napraw. Jest to trzecie przedłużenie licencji, jakie otrzymuje od Komisji Handlu chiński producent.

Jak uzasadnia decyzje o przedłużeniu licencji Wilbur Ross, współpraca z Huawei ma przede wszystkim pomóc firmom zajmującym się dostarczaniem usług telekomunikacyjnych do obszarów USA znajdujących z dala od wielkich aglomeracji miejskich. Treść uzasadnienia została opublikowana online i można ją znaleźć na tej stronie. Możemy w niej przeczytać, że Komisja będzie monitorować, czy w dostarczonym sprzęcie nie pojawią się żadne technologie, które "mogłyby zagrozić bezpieczeństwu narodowemu".

Ciąg dalszy oczywiście nastąpi.