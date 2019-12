Huawei planuje 100 milionów smartfonów 5G w przyszłym roku

Huawei ma ambitne plany na przyszły rok - a wspomniane 100 milionów urządzeń ma być dostarczone tylko do Chin.

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że rok 2020 będzie okresem upowszechniania się standardu łączności 5G, a Chiny przez długi czas będą największym rynkiem dla urządzeń tego typu z prostego powodu - powstaje tam najwięcej stacji przekaźnikowych, dedykowanych temu standardowi, podczas gdy w innych krajach świata proces ten jest zauważalnie wolniejszy. Dla Huawei to "własne podwórko", na którym nie narzeka na brak zainteresowania, a spodziewa się jeszcze większego. Jak zdradził Shoichi Tosaka, szef japońskiej firmy produkującej inteligentne kondensatory, Huawei złożyło zamówienie na ilość komponentów odpowiednią do wyprodukowania 100 milionów smartfonów 5G. Dodał również, że kolejne miesiące mogą przynieść wzrost zapotrzebowania na technologie specyficzne dla 5G. Pierwsze partie zamówienia zostaną przesłane do Chin na początku 2020 roku.

Urządzenia 5G używają ok. 1000 kondensatorów, czyli o ok. 30% więcej niż telefony 4G. Używanie standardu 5G wymaga większej energii, co wiąże się z koniecznością umieszczenia w telefonie większej baterii, a to z kolei zostawia mniej miejsca na inne podzespoły. Dlatego niezbędne jest zmniejszenie kondensatorów na potrzeby modeli 5G. Huawei będzie musiało powalczyć o tytuł "króla 5G" z dwoma potężnymi rywalami - Apple oraz Samsungiem. Obaj producenci zapowiadają na rok 2020 wprowadzenie modeli 5G do swojej oferty. Ale ze względu na koszty produkcji, jak na razie 5G będzie zarezerwowane tylko dla flagowców.