Huawei planuje wydać słuchawki bezprzewodowe - NovaBuds

Huawei zarejestrowało znak towarowy NovaBuds, pod którym mogą się kryć pierwsze w pełni bezprzewodowe słuchawki producenta.

Rynek urządzeń mobilnych nieustannie ewoluuje. Z każdym rokiem producenci starają się zaoferować nam coś nowego, lepszego, ciekawszego. Niestety, każdy rok jest też naznaczony modą na konkretne rozwiązania - tak było w przypadku aparatów z wieloma obiektywami, bezramkowymi smartfonami, smart opaskami, które obecnie ustępują miejsca smart zegarkom itd. itp.. Coraz więcej wskazuje na to, że najbliższy rok będzie należał do stosunkowo niewykorzystywanej do tej pory kategorii produktów czyli hearables.

Hearables to, najprościej rzecz ujmując, smart słuchawki, które oprócz swojej podstawowej funkcji - odtwarzania dźwięków, są nam w stanie zaoferować znacznie więcej. Obecnie niekwestionowanym liderem na tym polu jest Apple ze swoimi słuchawkami AirPods, ale w ostatnim czasie kolejni producenci (m.in. Realme) dołączają do tego rozrastającego się segmentu rynku

Wiele wskazuje na to, że również Huawei nie chce przegapić nowego trendu i już pracuje nad swoim pierwszym urządzeniem hearable. Chiński producent złożył do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) prośbę o zarejestrowanie znaku towarowego NovaBuds. Nazwa ta została powiązana m.in. ze słuchawkami (nausznymi i dousznymi), goglami wirtualnej rzeczywistości, słuchawkami dla graczy i licznymi podzespołami związanymi z przetwarzaniem dźwięku. Możemy zatem śmiało przypuszczać, że Huawei szykuje coś związanego z audio, a najbardziej prawdopodobne są właśnie bezprzewodowe słuchawki.

Intrygująca jest również sama nazwa - NovaBuds, która wyraźnie sugeruje, że produkt ten należeć będzie do serii urządzeń Nova. W sieci nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości tej linii produktów chińskiego producenta. Sugeruje się, że Nova, podobnie jak kiedyś Honor, stanie się oddzielną od Huawei, po części niezależną marką z własną gamą produktów.

źródło: gizmochina.com