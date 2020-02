Huawei pokazał oficjalnie składany Mate Xs i odświeżony MateBook X Pro

Mate Xs jest drugim składanym smartfonem Huawei. Wraz z jego prezentacją pokazano także odświeżony MateBook X Pro

Spis treści

Huawei Mate Xs

Huawei Mate Xs to składany wyświetlacz FullView o przekątnej całkowitej 8". Dzięki temu można korzystać z niego w dwóch formach: smartfona oraz tabletu. W pierwszej ma 6,6", w drugiej - 6,38". Jak podaje producent, do jego stworzenia wykorzystano materiały używane w przemyśle lotniczym, a ochronę daje dwuwarstwowa struktura polimerowa. Pod wyświetlaczem znajduje się jednostka centralna - Kirin 990 (5G). Ponieważ powstał przy użyciu nowej architektury Da Vinci, ma dawać użytkownikom dużą wydajność oraz efektywność energetyczną. Z procesorem zintegrowany został procesor graficzny Mali-G76 GPU (16-rdzeniowy). Dzięki funkcji Multi-Window możliwe jest niezależne wyświetlanie dwóch aplikacji w sąsiadujących okienkach. Można także przenosić pomiędzy nimi tekst lub grafiki. Do tego dochodzi najnowsza wersja EMUI z opcją Multi-screen Collaboration. Pozwala na przesyłanie plików między smartfonem z Androidem a laptopem z systemem Windows.

W dolnej części Huawei Mate Xs umieszczono stację dokującą. Po podpięciu do niej urządzenia można otworzyć kolejne, trzecie okienko w trybie Floating. Jak tłumaczy producent: "pozwala ona na wykonywanie drobnych zadań, takich jak odpowiadanie na wiadomości tekstowe bez wychodzenia z bieżących aplikacji". Smartfon ma baterię o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania SuperCharge 65W. Aparat tylny to cztery obiektywy: 40 MP (szerokokątny, f/1.8), ultraszerokokątny16MP (f/2.2), teleobiektyw 8MP (f/2.4, OIS) i obiektyw 3D Depth Sensing Camera z wykrywaniem głębi.

MateBook X Pro

Nowa wersja Huawei MateBook X Pro to laptop klasy premium. Ma wyświetlacz dotykowy 3K Ultra FullView (3000 x 2000) o wielkości 13,9", pokrywający 91% przodu. Rozpoznaje 10 punktów dotyku i wspiera obsługę gestów. Napędza go procesor 10. generacji Intel Core: i7-10510U ii5-10210U, współpracujący z kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 z pamięcią 2GB GDDR5. Wspiera wspomnianą wcześniej funkcję Multi-screen Collaboration, a gdy współpracuje z Huawei Mate Xs, można skorzystać z funkcji OheHop - umożliwia bezprzewodowy transfer plików pomiędzy urządzeniami. Jak twierdzi Huawei, dzięki temu w minutę przerzuci się do 500 zdjęć.

W MateBook X Pro zastosowano inteligentny system chłodzenia, dynamicznie optymalizujący przepływ powietrza. Działają tu dwa wentylatory Shark Fin Fans 2.0 oraz inteligentną technologię filtrowania, monitorującą temperaturę w czasie rzeczywistym. W obudowie znalazły się cztery głośniki obsługujące Dolby Atmos. Urządzenie zasila bateria 56Wh.Laptop obsługuje szerokopasmowe Wi-Fi oraz Bluetooth 5.0. Będzie dostępny w kolorach: Mystic Silver, Space Grey i Emerald Green.