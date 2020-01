Huawei, pomimo problemów z USA, wkroczyło do grona 10 najbardziej wpływowych marek na świecie

Brytyjska firma BrandFinance, opublikowała listę najbardziej wypływowych marek na świecie. Sporym zaskoczeniem jest awans do pierwszej dziesiątki chińskiego producenta smartfonów Huawei.

Eksperci z firmy konsultingowej BrandFinance przygotowali obszerny raport, dotyczący 500 najbardziej wpływowych marek na świecie, na styczeń 2020 roku. Co nie jest dużym zaskoczeniem, listę tę zdominowały firmy z USA. Na jej czele znajdziemy sklep Amazon, którego założyciel - Jeff Bezos, został ostatnio bohaterem afery szpiegowskiej.

Drugie miejsce należy do Google, które w porównaniu do poprzedniego roku podskoczyło o jedną pozycję. W ostatnich 12 miesiącach nieco gorzej natomiast poradziło sobie Apple, które spadło na najniższy stopień podium. Kolejne pozycje należą do: Microsoftu, Samsunga, ICBC (chińskiej firmy związanej z bankowością), Facebooka, Walmartu, Ping An (chińska firma ubezpieczeniowa) i wreszcie pierwszą dziesiątkę zamyka Huawei, które w ciągu roku poprawiło swoją pozycję o dwie lokaty. Awans chińskiego producenta smartfonów jest o tyle zaskakujący, że przez większą część roku firma musiała mierzyć się z nagonką ze strony rządu USA i zakazem korzystania z tamtejszej technologii.

Wśród 500 najbardziej wpływowych marek, w raporcie BrandFinance znajdziemy aż 205 amerykańskich firm, których łączna wartość wynosi zawrotną kwotę 3,204 bilionów dolarów (1 bilion = 1000 miliardów). Drugie miejsce w zestawieniu zajmują oczywiście chińskie spółki, jest ich 70, o wartości 1,334 biliona dolarów. Podium zamyka 36 firm rodem z Japonii, które są warte "zaledwie" 483,2 miliardów dolarów.

W ramach ciekawostki warto też dodać, że najbardziej dochodowym sektorem są technologie, 46 marek działających w tej dziedzinie jest wartych 986,5 miliarda dolarów.

źródło: gizmochina.com/BrandFinance