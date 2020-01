Huawei poszerza listę smartfonów, które otrzymają EMUI 10

Od września ubiegłego roku Huawei aktywnie rozsyła nakładki EMUI 10/ Magic UI 3.0 do smartfonów Huawei i Honor. Dzisiaj do listy urządzeń, którą ją otrzymają, dołączają kolejne.

Jak podawaliśmy wczoraj, obecnie nakładka Huawei działa na ponad 33 milionach urządzeń. Liczba ta wzrasta już dzisiaj, a zapewne na tym nie koniec. Trzeba nie tylko liczyć się z aktualizacją starszych modeli, ale mieć na uwadze również i nowe, które pojawią w kolejnych tygodniach. Z początkiem roku wersja beta nakładki trafiła do tableta MediaPad M6, a dzisiaj podano siedem kolejnych urządzeń, które ją otrzymają. Odbędzie się to w dwóch fazach.

W lutym aktualizację otrzymają następujące modele:

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5z

Honor 20S

W marcu 2020 zostanie ona rozesłana do następujących telefonów:

Huawei Nova 5i

Huawei Enjoy 10S

Honor 20 Lite

Z pewnością dla osób, które śledzą wieści od Huawei i posiadają któreś z tych urządzeń, jest to miła niespodzianka, ponieważ w ogłoszonym we wrześniu planie aktualizacji żaden z powyższych modeli nie występował. Należy jednak zauważyć, że na liście telefonów do aktualizacji wciąż brakuje wielu popularnych modeli, jak np. Honor Play.