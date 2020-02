Huawei prezentuje: nova 5T w wersji Crush Green

Huawei zaprezentował model nova 5T w sierpniu 2019, a do sprzedaży wszedł we wrześniu. Pięć miesięcy później producent wprowadza jego kolejną edycję kolorystyczną.

Huawei przyjęło dla nova 5T dość dziwną strategię, jednak ma ona sens - pojawienie się nowej edycji telefonu wprowadzonego na rynek kilka miesięcy temu sprawia, że ponownie wzrasta nim zainteresowanie zarówno mediów, jak i samych użytkowników. Jak dotąd dostępne były trzy edycje kolorystyczne - czarna, błękitna (Crush Blue) oraz purpurowa (Midsummer Purple). Kolejna to model zielony - Crush Green. Oczywiście pod względem specyfikacji niczym nie różni się od innych. Czyli mamy do czynienia z wyświetlaczem 6,26" o rozdzielczości 1080x2340 pikseli, w którym znajduje się otwór na obiekty aparatu przedniego 32 Mpix. Jednostka centralna to procesor Kirin 980, a w zależności od wersji mamy 6 lub 8GB RAM.

nova 5T oferuje 128GB pamięci - czego zmienić nie można. Czytnik odcisków palców umieszczono z boku, a na tyle mamy cztery obiektywy aparatu: główny 48 Mpix + ultraszerokokątny 16 Mpix + makro 2 MPix + sensor głębi 2 Mpix. Telefon zasila bateria o pojemności 3750 mAh, a działa o pod kontrolą systemy Android 10 z nakładka producenta EMUI 10. Smartfon od dzisiaj znajduje się w sprzedaży.