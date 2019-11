Huawei prezentuje nowe routery: Q2 Pro, WS318n oraz Wi-Fi WS5200 V2

Huawei zaprezentował dziś trzy nowe modele routerów: Q2 Pro, WS318n i Wi-Fi WS5200 V2. Trafią do sprzedaży już 19 listopada. Co warto o nich wiedzieć?

Huawei Wi-Fi Q2 Pro to router, który ma zapewnić stabilny sygnał nawet w trudno dostępnych miejscach. Został wyposażony w 3 porty GE (Gigabit Ethernet): jeden dedykowany do obsługi sieci WAN, a dwa do szerokopasmowej sieci LAN. Przy korzystaniu z niego można spodziewać się maksymalnej prędkości transmisji do 1200 Mbps. Jest to możliwe dzięki sterownikowi PLC z obsługą systemu mesh oraz wsparciu dla technologii MU-MIMO. Umożliwia ona wielu urządzeniom jednoczesną transmisję wielu strumieni danych. Co bardzo praktyczne, wszystkie dodatkowe satelity można podłączyć w trybie plug-and-play, który automatycznie synchronizuje nazwy użytkownika i hasła. Emitowany przez router sygnał jest zabezpieczony hasłem oraz dodatkowo szyfrowany. Urządzenie współpracuje z aplikacją Huawei Smart Home.

Huawei Wi-Fi WS5200 V2 został wyposażony w cztery składane anteny, dwurdzeniowy procesor Huawei Gigahome 800 MHz oraz pamięć RAM 128 MB. Obsługuje pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz, samoczynnie wybierając najszybszą dostępną częstotliwość. Jak podaje Huawei: "w porównaniu do poprzedniej generacji routerów o częstotliwości 5 GHz i 2,4 GHz, wydajność routera Huawei wzrosła odpowiednio o 25% i 60%". W obudowie urządzenia znajdują się porty Gigabit Ethernet, umożliwiające dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 100+ Mbs. Również w nim prowadzono zabezpieczenia: konto Wi-fi dla gości, możliwość wylogowanie nieuprawnionego użytkownika, a także szyfrowanie Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK.

Ostatni z nowych routerów, Huawei WS318n, ma dwie składane anteny 5DBi i wykorzystuje specjalny algorytm LDPC, aby zapewnić wysokiej jakości sygnał - nawet, gdy musi on przejść przez ściany wewnątrz pomieszczenia. Wyposażono go w funkcję automatycznego przełączania kanałów sieci bezprzewodowej, co powinno pozwolić na utrzymanie optymalnej prędkości transmisji, którą zabezpiecza szyfrowanie Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK. Poza tym mamy tu również takie same zabezpieczenia, jak w modelu Huawei Wi-Fi WS5200 V2.

Wszystkie nowe routery Huawei będą dostępne od 19 listopada. Sprzedaż prowadzona będzie w sieciach sklepów Media Markt i RTV Euro AGD, a także w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl. Rekomendowane ceny to: