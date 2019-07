Huawei prezentuje smartfon Nova 5i Pro z poczwórnym aparatem głównym

Huawei zaprezentowało dzisiaj swój najnowszy smartfon - Nova 5i Pro, który w wersji globalnej może zadebiutować jako Mate 30 Lite.

Smartfon Huawei Nova 5i Pro otrzymał 6,26-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ (2340 x 1080 pikseli) i proporcjach 19,5:9. Ekran został stworzony tak, że jest w stanie redukować emisję niebieskiego światła, szkodliwego dla naszych oczu (posiada certyfikat TUV Rheinland). Za wydajną pracę urządzenia odpowiadać będzie ośmiordzeniowy procesor Kirin 810 (7nm lit.), ten sam który niedawno trafił również do modeli Honor 9X i 9X Pro. Do tego możemy liczyć na 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB przestrzeni na dane.

Kluczowym elementem specyfikacji smartfonu jest poczwórny aparat główny, w którego skład wchodzą sensory o rozdzielczości: 48 Mpix (Sony IMX586 z f/1.8), 8 Mpix (ultra-szerokokątny), 2 Mpix (do zdjęć makro z f/1.75) oraz 2 Mpix (do wykrywania głębi z f/2.4). Na przodzie urządzenia znajduje się jeszcze pojedyncza kamerka do selfie o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.0).

Huawei Nova 5i Pro działa pod kontrolą systemu Android 9 Pie z nakładką EMUI 9.1 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 4000 mAh z funkcją szybkiego ładowania. Producent zapewnia, że wystarczy zaledwie 30 minut ładowania, aby uzyskać 50% naładowania baterii.

Smartfon na rynku chiński będzie dostępny w kilku wariantach, ich ceny prezentują się następująco:

Huawei Nova 5i Pro - 6 GB/128 GB - 2199 juanów (~1220 zł)

Huawei Nova 5i Pro - 8 GB/128 GB - 2499 juanów (~1340 zł)

Huawei Nova 5i Pro - 8 GB/256 GB - 2799 juanów (~1560 zł)

Sprzedaż smartfonu rozpocznie się w Chinach 2 sierpnia.

źródło: gizmochina.com