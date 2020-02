Huawei prezentuje specjalną ofertę na Walentynki

Z okazji nadchodzących Walentynek, Huawei przygotował specjalną promocję: kup jeden produkt, drugi dostaniesz za darmo. Jakich urządzeń to dotyczy?

Huawei oferuje proste i przejrzyste zasady promocji: kto kupi jeden z objętych promocją produktów marki, w zestawie z nim (czyli do pary) otrzyma drugi. Na przykład nabycie Huawei P30 Pro to odebranie telefonu wraz z bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 3. Jak podaje producent, ma być to rozwiązanie idealne dla osób, które chcą zaopatrzyć się w dobry sprzęt, a zarazem zyskać prezent dla bliskiej osoby. W akcji biorą udział tablety, smartfony, słuchawki oraz ultrabook. Pełna lista zestawów prezentuje się następująco:

słuchawki Huawei FreeBuds 3 w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeBuds Lite

smartwatche Watch GT 2 w zestawie ze słuchawkami FreeLace

smartfony z serii P30–P30 Pro i P30–oraz nova 5T - do każdego z nich słuchawki Huawei FreeBuds 3

- do każdego z nich słuchawki Huawei FreeBuds 3 Huawei P30 Lite i Huawei P smart Pro - do każdego opaska sportowa Huawei Band 3 Pro

Huawei P smart Z i P smart 2019 - do każdego opaska sportowa Huawei Band 4

Huawei MediaPad T3 10” 32 GB LTE i Huawei MediaPad T3 10” 32 GB Wi-Fi - do każdego słuchawki Huawei FreeLace

Huawei MateBook X Pro w zestawie z tabletem Huawei MediaPad T5 10” 32 GB Wi-Fi

Z promocji można korzystać w warszawskim sklepie firmowym producenta, w centrum handlowym Westfield Arkadia, a także sieciach partnerskich: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom. Można również nabyć je online od Huawei, wchodząc na oficjalną, polską stronę - huawei.pl.