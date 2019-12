Huawei prezentuje wersję beta nakładki EMUI 10 dla Mate X

Huawei zaczyna udostępniać wersję beta nakładki EMUI dla każdego posiadacza Mate X, który chce ją przetestować.

Huawei zdążyło już rozprowadzić nakładkę EMUI 10 na ponad milion swoich urządzeń, teraz czas na składany Mate X. Jest to dopiero jej wczesna wersja i można spodziewać się wielu nieprzyjemnych niespodzianek, dlatego propozycja testów kierowana jest wyłącznie do ochotników. Jak na razie Mate X to rzadkość - telefon dwukrotnie był sprzedawany w Chinach i mimo swojej sporej ceny (w przeliczeniu ponad 9 tys. złotych) sprzedawał się na pniu (pisaliśmy o tym tutaj). Jednak warto wspomnieć o testowaniu nowej nakładki, ponieważ - według mniej lub bardziej oficjalnych informacji i przecieków - wkrótce ma trafić do sprzedaży poza granicami Chin.

A co właściwie daje nakładka? EMUI 10 dla składanego smartfona Mate X opiera się na systemie operacyjnym Android 10. Wprowadza jaśniejszy interfejs, ulepszony tryb ciemny, poprawia działania interfejsu, w tym obsługę gestów, a także optymalizuje wykorzystanie procesora graficznego w trybie Turbo.