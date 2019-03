Huawei publikuje sprawozdanie roczne za 2018 rok: ogromny wzrost

Huawei opublikował dziś raport roczny za 2018 rok. Firma utrzymała silny wzrost obrotów. Przychody ze sprzedaży wyniosły 721,2 mld CNY, co oznacza wzrost o 19.5% względem roku poprzedniego. Zysk netto osiągnął poziom 59.3 mld CNY, co stanowi wzrost o 25.1%.

W działalności konsumenckiej Huawei jeszcze bardziej zwiększył swój udział w globalnym rynku smartfonów i poprawił pozycję swoich urządzeń klasy high end. Dokonał również znaczących przełomów w budowaniu inteligentnego ekosystemu dla wszystkich scenariuszy zastosowań. W 2018 r. przychody ze sprzedaży produktów konsumenckich Huawei osiągnęły poziom 348.9 mld CNY, co oznacza wzrost o 45.1% w stosunku do roku poprzedniego. W tym roku nie spoczywa na laurach - niedawno zostały zaprezentowane modele P30 i P30 Pro, a kolejne są w drodze - zobacz nasze zestawienie "Najlepsze chińskie smartfony 2019".

W 2018 r. Huawei zainwestował 101.5 mld CNY (14.1% swoich przychodów ze sprzedaży) w badania i rozwój, zajmując piąte miejsce na świecie w zestawieniu The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wydatki Huawei na badania i rozwój osiągnęły poziom ponad 480 mld CNY. Według oficjalnych danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Huawei złożył w 2018 roku 5 405 wniosków patentowych, zajmując pierwsze miejsce wśród wszystkich firm składających wnioski na całym świecie.

– Technologia informacyjno-komunikacyjna szybko wkracza do każdej branży. Spowodowało to cyfrową, inteligentną transformację – siłę napędową współczesnej gospodarki. Poprzez znaczne i konsekwentne inwestycje w rozwój rozwiązań 5G, a także komercyjne ich wdrażanie na dużą skalę, Huawei angażuje się w budowę najlepszych na świecie połączeń sieciowych. W trakcie tego procesu firma będzie nadal ściśle przestrzegać wszystkich odpowiednich norm, aby budować bezpieczne, godne zaufania i wysokiej jakości produkty. Pracując na rzecz osiągnięcia tego celu wyraźnie stwierdziliśmy: bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona prywatności użytkowników są absolutnym priorytetem naszych działań. Jesteśmy przekonani, że klienci, którzy zdecydują się na wybór rozwiązań Huawei będą najbardziej konkurencyjni w erze 5G. A kraje, które podejmą współpracę z firmą, zyskają przewagę przed kolejną falą wzrostu w gospodarce cyfrowej – powiedział Guo Ping, Rotating Chairman Huawei, po publikacji rocznego sprawozdania.

W segmencie usług operatorskich Huawei wprowadził na rynek swoje najnowsze rozwiązania 5G i SoftCOM AI, koncentrując się na tym, aby były jak najprostsze w obsłudze i eksploatacji. Tonny Bao, Dyrektor Zarządzający (CEO) Huawei Polska, podczas tegorocznego Forum Gospodarczego TIME wziął udział w debacie eksperckiej poświęconej optymalizacji budowy warstw sieci bezprzewodowej 5G, gdzie powiedział, że sieć 5G może się pojawić w pierwszych polskich miastach już w 2020 roku.

W 2018 r. wprowadzono również innowacje w takich dziedzinach jak szerokopasmowy dostęp do internetu oraz internet rzeczy (IoT), pomagając operatorom w wykorzystywaniu nowych możliwości rozwoju. W 2018 r. przychody ze sprzedaży Huawei w branży usług operatorskich osiągnęły poziom 294 mld CNY czyli mniej więcej tyle samo, co w roku poprzednim. W swojej działalności w obszarze enterprise Huawei kontynuował dostarczanie usług w chmurze, big data, rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i IoT, oraz gamy produktów dla centrów przetwarzania danych, pamięci masowych typu all-flash i WiFi. Dzięki integracji tych technologii do swojej platformy cyfrowej, Huawei ułatwił budowę inteligentnych i bezpiecznych miast oraz inteligentnych kampusów. Przyczynił się także do cyfrowej transformacji swoich klientów w sektorze finansowym, transportowym i energetycznym. W 2018 r. przychody Huawei ze sprzedaży w sektorze enterprise osiągnęły poziom 74.4 mld CNY, co oznacza wzrost o 23.8% w stosunku do roku poprzedniego.

Huawei uruchomił 160 usług i 140 rozwiązań w chmurze, a także współpracował ze swoimi partnerami, aby obsługiwać klientów na całym świecie w 40 strefach czasowych w 23 regionach. Huawei poszerzył swoją listę partnerów do ponad 6 000 w tej dziedzinie i aktywnie bada wykorzystanie swoich usług AI w ponad 200 projektach w 10 największych branżach.

Kliknij tutaj, aby pobrać sprawozdanie roczne Huawei.