Huawei rejestruje znak towarowy swojego zamiennika systemu Android

Firma robi wszystko, aby utrzymać się na rynku mimo dodania do czarnej listy handlowej USA, która skutecznie to utrudnia.

Huawei oficjalnie zarejestrowało znak towarowy swojego nowego mobilnego systemu operacyjnego, który potencjalnie ma przygotować chińskiego giganta do dalszego funkcjonowania bez współpracy z Google. System operacyjny o nazwie kodowej Hongmeng OS to autorskie oprogramowanie Huawei, które jest zupełnie niezależne od systemu Android rozwijanego przez Google. Na dodatek Huawei nie korzysta nawet z otwartej wersji AOSP (Android Open Source Project) bez usług Google, która mogła by posłużyć do dużo szybszego i łatwiejszego stworzenia własnego systemu na telefony i tablety. Oficjalna nazwa ani data premiery nowego oprogramowania nie została jeszcze ujawniona przez Huawei.

Źródło: techadvisor

Dane przekazane przez Organizację Narodów Zjednoczonych wskazują, że Huawei zarejestrował znaki towarowe dla nowego systemu operacyjnego. Wiemy także, że firma pracuje nad oprogramowaniem prawdopodobnie już od 2012 roku, czyli od czasu, kiedy chińskie przedsiębiorstwo nie było jeszcze potentatem rynkowym i skupiało się na produkcji modemów oraz tanich smartfonów. Ostatnimi czasy za sprawą dodania firmy na czarną listę handlową przez prezydenta USA Donalda Trump'a prace projektowe nabrały dużo większego tempa. USA zakazały utrzymywania kontaktów handlowych amerykańskim przedsiębiorstwa z Huawei ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

W ciężkiej sytuacji znalazł się zarówno Huawei, jak i Google. W końcu chiński producent produkuje znaczną ilość urządzeń, które pracują pod kontrolą Androida, a ich użytkownicy korzystają z usług Google. W chwili obecnej licencja na Androida została przedłużona na 90 dni, podczas których Huawei musi przygotować się na utratę dostępu do systemu wyszukiwarkowego giganta. Może to zaowocować brakiem aktualizacji dla obecnie istniejących urządzeń, a także brakiem nowych smartfonów i tabletów opartych na Androidzie. Pomimo, że Android jest otwartym oprogramowaniem Huawei może stracić dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Google takich, jak znaczna integracja z kontem Google, Gmail, Mapy, YouTube i wiele innych.

Źródło: huawei

Inne Chińskie przedsiębiorstwa takie, jak Oppo oraz Vivo podobno testowały już wczesne wersje Hongmeng OS, który ma być nawet o 60 procent szybszy od Androida podczas wykonywania takich samych czynności. Kolejnym problemem jest dostępność aplikacji. Nawet, jeżeli nowy system będzie kompatybilny z aplikacjami pisanymi z myślą o Androidzie pojawi się problem skąd je pobrać. Utrata licencji jest jednoznaczna z brakiem dostępu do Sklepu Play. Huawei tak, jak wiele innych przedsiębiorstw produkujących smartfony posiada własny sklep z aplikacjami Huawei AppGallery, ale ilość oprogramowania jest znacznie mniejsza niż u Google.

Sytuacja dodatkowo komplikuje się na zachodzie, gdzie konsumenci są przyzwyczajeni do pobierania aplikacji jedynie z Sklepu Play lub App Store i są nieufni wobec innych rozwiązań.

Obecnie trwa 90 dniowy okres przejściowy, a my nadal nie znamy żadnych szczegółów tego, co stanie się później?