Huawei rezygnuje z produkcji flagowych smartfonów!

Huawei ma wycofać się z produkcji flagowych smartfonów. Czy premiera modeli z rodziny P50 została anulowana? Co z kolejnymi modelami?

Mamy już połowę czerwca, a Huawei nadal nie zaprezentował żadnego flagowego smartfona w tym roku. Firma co chwilę przekłada premierę modeli z rodziny P50. Pierwotnie miały one zadebiutować w marcu, później w maju, a ostatnie plotki głosiły o konferencji prasowej na początku czerwca.

Opóźnienie premiery ma miejsce ze względu na problemy firmy wynikające z różnego rodzaju zakazów wydanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Najnowsze informacje z sieci wskazują, że premiera modeli z rodziny Huawei P50 odbędzie się w drugiej połowie 2021 roku. Co istotne mogą to być ostatnie flagowe smartfony zaprezentowane przez chińskiego producenta i wprowadzone do sprzedaży poza Chinami.

Najnowszy raport z Państwa Środka zakłada, że w związku z przeciągającym się w prowadzeniem na rynek smartfonów Huawei P50, firma zrezygnuje z prezentacji modeli z rodziny Mate 50.

Podobno Huawei jest zmuszony do pominięcia premiery modeli Mate 50, aby być w stanie przeznaczyć wszystkie ograniczone zasoby na produkcję modeli z rodziny P50.

Od premiery pierwszego urządzenia z serii Mate w 2013 roku, Huawei nigdy nie pominął wprowadzenia na rynek kolejnej generacji. Wskazuje to na fakt, że sytuacja jest naprawdę poważna. Wszystko ze względu na nałożenie się na siebie problemów z dostawami oraz ograniczeń handlowych nałożonych przez Stany Zjednoczone.

