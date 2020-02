Huawei rządzi na rynku 5G, Chiny połową odbiorców smartfonów 5G

Chiny już od jakiegoś czasu sa liderem technologii 5G - zarówno pod kątem jej wdrażania, jak i produkcji urządzeń współpracujących z tym standardem.

Najnowszy raport Counterpoint Research pokazuje, że 48% wszystkich smartfonów 5G znajduje się w Chinach. Mało tego - wśród tej liczby aż 74% to modele Huawei (i należącej do niego marki Honor). Globalnym liderem - wszystkich smartfonów - nadal pozostaje Samsung, mający 40% rynku telefonów. Ale raport od razu pokazuje, że sprzedaż smartfonów na świecie spadła o 3% w porównaniu z 2018 rokiem. Jeśli chodzi o same Chiny, to Huawei ma 28% udziału, wyprzedzając Apple (26%) oraz Xiaomi (22%). Na dalszych miejscach plasują się Oppo (12%) oraz vivo (6%).

A tutaj zestawienie, pokazujące, ile procent swoich urządzeń sprzedają główni producenci na rynku chińskim (kolor czerwony) oraz poza nim (szary).

W tym roku sprzedaż smartfonów jest raczej nie do przewidzenia, ponieważ koronawirus spowodował anulowanie wielu planów oraz spowolnienie produkcji. Analitycy oceniają, że ilość urządzeń, które trafią na globalny rynek, będzie o 20% mniejsza od zakładanej. Najbardziej mogą ucierpieć marki Lenovo oraz Motorola, które mają swoje fabryki w Wuhan. Mocno "oberwały" także Apple, Samsung i Realme. Samemu Huawei szyki pokrzyżował zakaz handlu z USA, jednak nadrabia sprzedażą w swoim kraju oraz online.

Źródło: GSM Arena