Huawei sprzeda flagowe serie P i Mate. Co z aktualizacjami? [AKTUALIZACJA - producent dementuje]

Huawei zastanawia się nad sprzedażą swoich flagowych linii smartfonów. Reuters donosi, że seria P i Mate mogą trafić do konkurencji.

Huawei ostatnimi czasy nie radzi sobie najlepiej. Po sprzedaży swojej submarki Honor nadszedł czas na kolejne radykalne kroki. Firma z Shenzhen próbuje sobie radzić jak może, ale ostatnie sankcje wprowadzone przez Stany Zjednoczone nie ułatwiają prowadzenia biznesu.

Huawei P40 Pro

Chińczycy borykają się ze sporymi problemami z dostępnością podzespołów, które są niezbędne do produkcji między innymi smartfonów. To właśnie blokady handlowe w dużej mierze przyczyniły się do sprzedaży Honora, który jako samodzielna marka wprowadził już na rynek nowy model smartfona - Honor View 40.

Najnowszy raport Reutersa donosi, że firma jest w trakcie rozmów dotyczących sprzedaży swoich flagowych serii Huawei P i Huawei Mate. W związku z utratą dostępu do usług Google na rynkach zagranicznych Huawei zanotował ogromne spadki sprzedaży swoich flagowych smartfonów oraz tabletów. Nie powinniśmy się temu dziwić. W końcu w Europie nie wyobrażamy sobie korzystania z Androida bez usług Google.

Huawei nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do sprzedaży swoich flagowych marek smartfonów. Firma w dalszym ciągu próbuje produkować flagowe układy Kirin we własnym zakresie niezależnie od zewnętrznych dostawców.

Posiadasz jeden z smartfonów Huawei P lub Huawei Mate? Niezależnie od tego czy Huawei sprzeda te marki innemu podmiotowi czy nie, nie musisz obawiać się o aktualizacje. W dalszym ciągu dostarczać je będzie Huawei. Niestety firma prawdopodobnie nie zdecyduje się na aktualizację do Androida 11. Zamiast niego wybrane smartfony jeszcze w tym roku otrzymają Harmony OS 2.0.

Oświadczenie Huawei Polska

Firma Huawei przekazała nam oficjalnie oświadczenie odnoszące się do plotek odnośnie sprzedaży flagowych serii smartfonów i tabletów, które zostały przekazane dziś rano przez agencję prasową Reutersa. Poniżej treść oświadczenia:

Plotki, jakoby Huawei planował sprzedaż swoich flagowych marek smartfonów, są całkowicie bezpodstawne. Huawei nie ma takich planów i nie ma żadnych podstaw dla takich plotek. Pozostajemy w pełni zaangażowani w naszą działalność w zakresie produkcji smartfonów i nadal będziemy dostarczać wiodące produkty i rozwiązania dla konsumentów na całym świecie.

