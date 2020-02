Huawei sprzeda kilka milionów smartfonów mniej. Powód? Koronawirus.

Huawei również odczuje skutki pojawienia się koronawirusa. W pierwszym kwartale sprzedaż smartfonów producenta spadnie o kilka milionów.

Z powodu koronawirusa produkcję wstrzymują największe marki smartfonów - jedynie Samsung działa, jak gdyby nigdy nic. Stają także firmy, będące producentami poszczególnych elementów urządzeń, co przerywa łańcuch dostaw i sprawia, że wcześniejsze plany wprowadzania na rynek smartfonów idą do kosza. Dzisiaj Huawei wyliczyło, że na skutek tych przerw sprzedaż smartfonów firmy spadnie o 5-8 milionów sztuk w samym tylko pierwszym kwartale bieżącego roku. Dotyczy to przede wszystkim Chin, gdzie Huawei sprzedaje najwięcej. W czwartym kwartale 2019 roku producent sprzedał globalnie 56 milionów swoich smartfonów - teraz już wiadomo, że na początku 2020 roku nie wyrówna, ani nie prześcignie tego rezultatu.

Skutki koronawirusa odczują również inni producenci - w tym Apple, dla którego kolejne smartfony produkuje Foxxcon. W najlepszej sytuacji znajduje się wspomniany Samsung - który ma swoje linie produkcyjne w Wietnamie. Dlatego osoby czekające na linię A oraz flagowce nie muszą się obawiać o ewentualne opóźnienia premier tych telefonów. Ale w przypadku nowych modeli Huawei czy Xiaomi może być różnie.