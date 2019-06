Huawei sprzedał ponad 10 milionów smartfonów z serii P30 w ciągu zaledwie 85 dni

Pomimo problemów, urządzenia Huawei doskonale się sprzedają, co firma ogłosiła w Szanghaju.

Podczas MWC Shanghai Global Device Summit 2019, Huawei poinformował o sprzedaży ponad 10 milionów smartfonów z serii P30. Osiągnięcie tego wyniku od dnia premiery zajęło firmie rekordowe 85 dni – jest to wynik aż o 62 dni lepszy w porównaniu do poprzedniej serii flagowców – P20. Kevin Ho, prezes Huawei ogłosił również, że globalna sprzedaż smartfonów marki do końca maja bieżącego roku wyniosła 100 milionów, a wynik ten został osiągnięty znacznie szybciej niż w zeszłym roku.

Huawei P30 Pro zdobył również pierwszą nagrodę w kategorii „Najlepszy smartfon 2019 roku” przyznawaną przez European Hardware Association. EHA to organizacja skupiająca ponad 100 redaktorów z największych mediów technologicznych w Europie, którzy najpierw nominowali, a następnie głosowali na najlepszy sprzęt dostępny na europejskim rynku. Tegoroczne zwycięstwo umocniło pozycję Huawei na rynku producentów smartfonów – rok temu najwyższą nagrodę w tej kategorii dostał Huawei P20 Pro.

Flagowe smartfony z serii P30 wyróżniają się zaawansowanymi rozwiązaniami fotograficznymi, takimi jak pierwszy na rynku peryskopowy zoom czy sensor SuperSpectrum. Dzięki tym technologiom, użytkownik smartfonów może wykonywać zdjęcia nawet w50-krotnym zbliżeniu cyfrowym. Aparaty zapewniają również wysoką jakość zdjęć i filmów w nawet najsłabszych warunkach oświetleniowych oraz w nocy.