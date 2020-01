Huawei szykuje się do produkcji budżetowych smartfonów z 5G

Huawei zamierza produkować budżetowe smartfony z 5G. Cena pozytywnie zaskakuje.

Chociaż do czasu, kiedy sieć 5G na dobre wyprze obecnie stosowane 4G LTE miną jeszcze lata, to firmy juz przygotowują się do zalania rynku wszelkiego rodzaju sprzętem z obsługą sieci 5G. Pomimo tego, że sieć kolejnej generacji obecnie dostępna jest w niewielkiej ilości miejsc, a na dodatek działa nie najlepiej to na półkach sklepowych pojawiają się kolejne urządzenia z jej obsługą.

Źródło: huawei.com

W chwili obecnej smartfony z modemami 5G są bardzo drogie. Producenci decydują się na implementacje 5G jedynie w najdroższych wersjach swoich flagowych urządzeń. Wiemy już, że w 2020 roku na rynku pojawią się pierwsze telefony komórkowe z modemami 5G z średniej półki cenowej. Odpowiedzialny jest za to między innymi Qualcomm, który w grudniu zeszłego roku wprowadził Snapdragona 765 z obsługą 5G.

Okazuje się, że Huawei zamierza pójść o krok dalej i wyprodukować budżetowca wyposażonego w modem 5G, który przeznaczony będzie na lokalny, chiński rynek. Yang Chaobin - prezes działu 5G Huawei'a poinformował, że firma będzie posiadać w swoim portfolio smartfona z 5G wycenionego na mniej, niż 150 dolarów do końca 2020 roku.

Huawei wie co robi, ponieważ wraz z Xiaomi, Oppo i Vivo dorobił się na sprzedaży tanich urządzeń kosztujących w przedziale od 100 do 200 dolarów, które są niezwykle popularne w Azji. Idealnym przykładem rynku zbytu tanich smartfonów są Indie.

Aby stworzyć taniego smartfona z modemem 5G potrzebny jest nowy układ SoC (System on Chip), który pozwoli na zastosowanie modemu z obsługą sieci 5G. Wykorzystanie gotowych układów jest niemożliwe, ponieważ są one za drogie. Na szczęście Huawei jest na wygranej pozycji, ponieważ jest rynkowym liderem w produkcji rozwiązań sieciowych, więc sam jest w stanie zaprojektować i wyprodukować zarówno modem, jak i procesor do budżetowca z 5G.

Bardzo prawdopodobne jest także, że budżetowy smartfon z obsługą sieci 5G, który wyceniony zostanie na mniej, niż 150 dolarów będzie świetnym urządzeniem do przetestowania autorskiego systemu Harmony OS. Przejście na nową platformę i zachęcenie klientów zawsze jest trudne, ale z najtańszym na rynku smartfonem z 5G będzie znacznie łatwiejsze.

Źródło: wccftech.com