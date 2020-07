Huawei szykuje się do produkcji monitorów komputerowych

Po udanym debiucie jak producent komputerów przenośnych, Huawei przygotowuje się do wprowadzenia na rynek pierwszego komputera stacjonarnego i monitorów.

Najnowsze plotki z Chin donoszą, że Huawei już wkrótce wkroczy na kolejny rynek. Raporty z państwa środka donoszą, że po udanym debiucie na rynku komputerów przenośnych firma Huawei zamierza wprowadzić do sprzedaży nową linię monitorów komputerowych. Dodatkowo co jakiś czas w sieci pojawiają się informacje na temat pierwszego komputera stacjonarnego z logo Huawei na obudowie. Wszystko wskazuje na to, że Chiński gigant zamierza dalej rozszerzać swój własny ekosystem.

Udostępnianie ekranu z Mate 20 Pro

Chińskie media podkreślają, że nowe produkty firmy Huawei mogą konkurować z monitorami od Xiaomi i Redmi, które oficjalnie nie są dostępne w naszym kraju. Na portalu Weibo pojawiły się wpisy sugerujące, że Huawei zamierza wprowadzić trzy monitory z różnych segmentów cenowych. Na rynku ma pojawić się konstrukcja budżetowa, typowy przedstawiciel z średniego segmentu cenowego oraz flagowy monitor wyposażony w najnowocześniejsze funkcje.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze, kiedy na rynku pojawią się monitory Huawei, ale bardzo możliwe, że premiera odbędzie się razem z prezentacją flagowego smartfona Huawei Mate 40 w sierpniu/wrześniu tego roku.

Dodatkowo raportu z Chin donoszą, że jeden z monitorów zostanie wyposażony w 32 calowy ekran, który może korzystać z technologii miniLED. Monitory Huawei mają być zintegrowane z ekosystemem Huawei, dzięki czemu możliwe będzie szybkie nawiązanie bezprzewodowego połączenia z urządzeniami mobilnymi firmy.

Prezentacja nowych produktów jest zgodna ze strategią 1+8+N, która zakłada, że smartfon jest podstawowym produktem elektronicznym człowieka, do którego oferowane są dodatkowe akcesoria rozszerzające jego funkcjonalność.

Raporty z Chin donoszą, że wyświetlacze Huawei są testowane już od roku. Możliwe, że monitory zostaną zaprezentowane razem z komputerem stacjonarnym wyposażonym w procesor AMD Ryzen 5 Pro 4400G.

Wpis na Weibo

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce producenci komputerów stacjonarnych zyskają poważnego konkurenta.

