Huawei testuje HarmonyOS 2.0 na P30 i P30 Pro. Co z Google?

Huawei robi kolejne podejście z HarmonyOS 2.0 na modele P30 i P30 Pro. Czy wiemy już co stanie się z usługami Google po przejściu z Androida na autorski system operacyjny?

Flagowe smartfony Huawei z rodziny P30 to urządzenia z ponad dwuletnim stażem rynkowym. Pomimo sporego wieku producent poinformował, że modele P30 i P30 Pro otrzymają aktualizację do autorskiego systemu operacyjnego HarmonyOS 2.0. Z niecierpliwością czekamy na przeprowadzenie procesu, ponieważ nadal nie wiadomo co stanie się z usługami Google na wyżej wymienionych smartfonach. Warto przypomnieć, że seria P30 to jedne z ostatnich smartfonów Huawei z pełnym dostępem do wszystkich usług i aplikacji Google.

Obecnie Huawei P30 oraz P30 Pro pracują pod kontrolą Androida 10 z nakładą EMUI 11. Huawei nigdy nie zaktualizował żadnego urządzenia do Androida 11. Z jasnych powodów (HarmonyOS 2.0) firma nie planuje również udostępniania aktualizacji do Androida 12.

HarmonyOS 2.0 w stadium beta dotarł właśnie do pierwszych użytkowników modeli P30 i P30 Pro. Zarejestrowani użytkownicy mogą zarejestrować się z wykorzystaniem specjalnego formularza i skorzystać z wersji beta HarmonyOS 2.0. Po instalacji nowego systemu można poznać się z odświeżonym interfejsem użytkownika i nowymi funkcjonalnościami. Niestety istnieje pewien haczyk.

Producent omija problem z usługami Google, które są dostępne na Europejskich modelach P30 i P30 Pro. Beta HarmonyOS 2.0 została udostępniona na egzemplarze z chińskiej dystrybucji, które nigdy nie miały dostępu do usług Google.

Oznacza to, że aktualizacja dla modeli z usługami Google jest cały czas odraczana, a my nadal nie wiemy jak wyglądać będzie sytuacja po aktualizacji do HarmonyOS 2.0.

Aktualizacja do HarmonyOS 2.0 w wersji beta udostępniana jest na poniższe modele:

Huawei P30 – ELE-AL00/ELE-TL00

Huawei P30 Pro – VOG-AL00/VOG-AL10/VOG-TL00

