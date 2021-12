Huawei testuje laptopa z procesorem Kirin i HarmonyOS!

Huawei przygotowuje komputer przenośny z autorskim procesorem Kirin i systemem HarmonyOS. Teraz dowiedzieliśmy się, że na pokładzie znajdzie się również pamięć LPDDR5. Jak wygląda dokładna specyfikacja techniczna Dyna Cloud L420?

Huawei mocno inwestuje w rynek komputerów przenośnych. Chiński producent co chwilę wprowadza na rynek nowe konstrukcje. Najnowsze modele oparte są na procesorach AMD Ryzen 5000 lub Intel Tiger Lake. Jakby tego było mało inżynierowie Huawei testują zupełnie nową konstrukcję, która uniezależnia firmę od podzespołów firm trzecich.

Huawei Matebook 14s fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W przyszłym roku na chińskich półkach sklepowych powinien pojawić się laptop Huawei Dyna Cloud L420. Urządzenie to zapowiada się niezwykle ciekawie ze względu na zastosowany procesor oraz system operacyjny.

Według portalu My Drivers w środku umieszczono procesor Kirin 9006C. Będzie to autorski układ korzystający z architektury ARM. W zamyśle chip ma konkurować z Apple M1. Procesor otrzyma 8 rdzeni CPU o taktowaniu do 3,1 GHz. Pojawi się również autorska karta graficzna, a całość produkowana będzie w 5 nm.

Układ Kirin 9006C współpracować będzie z 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR5. Niestety Huawei nie przewiduje konfiguracji z większą ilością RAMu. Pojawi się również 256 GB lub 512 GB pamięci masowej w standardzie UFS 3.1. Rozwiązanie to znamy z wysokiej klasy smartfonów.

Laptop otrzyma 14-calową matrycę 2K, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 4.2. Komputer zostanie wyposażony w HDMI, USB Typu A (2 sztuki) oraz USB Typu C (1 sztuka).

Huawei Dyna Cloud L420 pracować będzie pod kontrolą autorskiego systemu Kirin OS, Unity OS lub HarmonyOS. Urządzenie sprzedawane będzie jedynie w Chinach.