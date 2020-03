Huawei testuje własną wyszukiwarkę dla smartfonów

Wraz z utratą licencji na używanie usług Google, Huawei straciło prawo do korzystania z wyszukiwarki internetowego giganta. Dlatego pracuje nad swoją własną - i jest już ona w fazie testów.

Po utracie prawa do używania usług Google, Huawei zaczęło rozwój swojego własnego ekosystemu - Huawei Mobile Services. Zgodnie z deklaracjami producenta, ma on zaproponować alternatywę dla każdej usługi Google. Znamy już AppGallery, czyli odpowiednik Google Play Store, a Honor View30 Pro i P30 pokazały, że bez Google także można robić udane smartfony. Kolejną alternatywą ma być własna wyszukiwarka Huawei. W odróżnieniu od sztandarowego produktu Google, nie będzie ona powiązana z innymi usługami (w przypadku Google są to m.in. Asystent i Mapy). Ma być narzędziem, które umożliwi wyszukwianie stron, materiałów wideo, wiadomości oraz grafik. Jednym dodatkiem będzie widget pogody, stworzony przez Huafeng-AccuWeather. Będzie wspierać również zmienne tematy w EMUI 10.

Wyszukiwarka zarządzana jest przez Aspiegel Limited, firmę należącą do Huawei, a mającą siedzibę w Irlandii. Jednak do wykorzystania usługi potrzebne będzie Huawei ID. Producent nie korzysta z żadnego znanego silnika, co oznacza, że stworzył swój własny. Pierwsi testerzy donoszą, że ma on pewne ograniczenia, aczkolwiek funkcjonalność taką samą, jak i konkurencja. Czyli - ma się wgląd w historię wyszukiwania, można z niej usuwać wybrane elementy, a także zapisywać wyniki. Czy ma szansę stać się alternatywą dla silników Google lub Bing? Na to pytanie można będzie odpowiedzieć dopiero, gdy zobaczymy jej finalną wersję.

Źródło: XDA Developers