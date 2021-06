Huawei uruchamia zapisy na Harmony OS. Kiedy aktualizacja?

Już jutro Huawei oficjalnie zaprezentuje system operacyjny Harmony OS na telefony komórkowe i smartfony. Kiedy Twój smartfon otrzyma aktualizację?

Huawei już jutro zaprezentuje finalną wersję Harmony OS 2.0, która zastąpi Androida 10 i nakładkę EMUI na smartfonach i tabletach produkowanych przez chińskiego giganta. Po ponad półrocznych testach oprogramowanie zostało ukończone i wkrótce trafi na urządzenia, które pozostają już w obiegu.

Harmony OS

W aplikacji My Huawei pojawiła się nowa zakładka, która pozwala zarejestrować się do wcześniejszej aktualizacji do Harmony OS 2.0.

Obecnie opcja dostępna jest tylko i wyłącznie na smartfonach z Chińskiej dystrybucji, ale bardzo prawdopodobne, że jutro stosowna możliwość pojawi się również dla użytkowników z innych regionów.

Huawei droższy Harmony OS 2.0 stopniowo. To dużą aktualizacja rozwojowa, a producent z pewnością nie chcę dowiedzieć się o ewentualnych problemach po aktualizacji mnóstwa urządzeń.

Zapisy na wcześniejszą aktualizację do Harmony OS

Szczegółowy harmonogram aktualizacji do Harmony OS 2.0 oraz dokładną listę kompatybilnych urządzeń poznamy jutro. Aktualizacja pojawi się jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: gsmarena.com