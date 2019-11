Huawei w dwa miesiące sprzedało ponad 7 milionów Mate 30

Huawei na brak zainteresowania klientów narzekać nie może - dwa miesiące starczyły, aby ponad 7 milionów nabywców kupiło Mate 30.

Huawei pokazało dzisiaj swój nowoczesny tablet Mediapad Pro, a na konferencji po oficjalnej prezentacji, szef firmy, Richard Yu, podał wyniki sprzedaży za ostatni okres. To właśnie wówczas poinformował o ponad siedmiu milionach sprzedanych egzemplarzy Mate 30, co stanowi wynik aż o 75% większy niż w przypadku poprzednika, czyli Mate 20. Przypomnę, że "rodzina" Mate 30 to modele: Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro 5G oraz Huawei Mate 30 RS Porsche Design. Sprzedają się one przede wszystkim w Chinach, a także południowo-wschodniej Azji. Gdziekolwiek nie byłaby popularna, 7 milionów w dwa miesiące musi robić wrażenie.

A gdzie tkwi źródło sukcesu? Przede wszystkim w mocnej specyfikacji:

wyświetlacz 6,53", Full HD, OLED’

procesor: Kirin 990

RAM: 8GB

pamięć: : 128GB/256GB

aparat przedni: 32MP + time-of-flight

aparat tylny: 40MP, f/1.6 szerokokątny+ 40MP, f/1.8 ultraszerokokątny + 8MP, f/2.4 teleobiektyw + time-of-flight

akumulator: 4,500mAh

A poza tym w lokalnym, chińskim patriotyzmie, który sprawia, że kupowane są przede wszystkim smartfony krajowe. Dlatego brak usług Google nie jest tam przeszkodą taką, jak w Europie czy USA.