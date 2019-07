Huawei wprowadza P smart Z, swój pierwszy smartfon z wysuwanym aparatem selfie

Huawei wprowadza do swojego portfolio pierwszy smartfon z wysuwanym aparatem selfie, wspieranym przez sztuczną inteligencję. Kamera schowana w obudowie sprawia, że Huawei P smart Z wyróżnia się wyjątkowo dużą powierzchnią użytkową ekranu.

Rekomendowana cena nowego smartfona to 1199 złotych. Będzie można go kupić w przedsprzedaży już od 5 lipca do 21 lipca w zestawie z inteligentną opaską do monitorowania aktywności fizycznej, Huawei Band 2 Pro. Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach – czarnym, niebieskim i zielonym

P smart Z to pierwszy smartfon Huawei z wysuwanym aparatem selfie 16MP, który ukryty jest w obudowie– dzięki temu rozwiązaniu ekran pozbawiony jest wcięć i otworów. Użytkownik może cieszyć się maksymalnie dużą powierzchnią wyświetlacza, który stanowi aż 91% całej powierzchni użytkowej telefonu. Istotną cechą P smart Z jest też wytrzymała bateria o pojemności 4000 mAh.W połączeniu z energooszczędnym procesorem Kirin 710F, telefon pozwala cieszyć się multimedialną rozrywką na najwyższym poziomie.

Wysuwany aparat do selfie (Auto Pop-up) o rozdzielczości 16MP w Huawei P smart Z wspierany jest przez sztuczną inteligencję - AI rozpoznaje scenerię i automatycznie dostosowuje ustawienia aparatu. Wysunięcie aparatu, ukrytego w górnej części obudowy, trwa tylko sekundę. Aparat wyposażony jest w inteligentną funkcję ochrony, która wykrywa ruch podczas upadku i automatycznie chowa obiektyw do środka, by uniknąć uszkodzenia konstrukcji. Huawei P smart Z wyposażony jest w podwójny aparat tylny. Aparat główny z matrycą 16MP i przesłoną f/1.8 umożliwia wykonywanie szczegółowych i jasnych zdjęć nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Drugi obiektyw z matrycą 2MP i przesłoną f/2.4 wspomaga aparat główny w generowaniu głębi ostrości, dzięki czemu na zdjęciach widocznych jest więcej detali.

Huawei P smart Z wyposażony jest w nowoczesny wyświetlacz Ultra FullView, wolny od wcięć i z czujnikiem światła umieszczonym na dole obudowy. Wyświetlacz w jakości FullHD+ ma przekątną 6,59 cala, proporcje 19,5:9 i rozdzielczość 2340 x 1080 px, dzięki czemu zapewnia realistyczne odwzorowanie kolorów i wygodę użytkowania. Długie oglądanie filmów czy granie w gry nie stanowi zagrożenia dla oczu dzięki filtrowi szkodliwego niebieskiego światła. Tył telefonu został wykonany z odpornego na uszkodzenia materiału kompozytowego 3D, przypominającego szkło. Na obudowie znajduje się również czytnik linii papilarnych, a urządzenie obsługuje port USB-C. Użytkownicy mogą korzystać też z modułu NFC, który służy między innymi do wykonywania płatności zbliżeniowych.

Huawei P smart Z wyposażony został w ośmiordzeniowy procesor Kirin 710F, który zwiększa jego wydajność przy równoczesnym obniżeniu zużycia energii. Telefon posiada 4GB pamięci operacyjnej RAM, a do dyspozycji użytkowników jest również 64GB wbudowanej pamięci, którą, w razie potrzeby, można poszerzyć za pomocą karty microSD aż do 512 GB. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z autorską nakładką systemową Huawei – EMUI 9.0.