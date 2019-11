Huawei wprowadza odświeżone wersje tabletów MediaPad M5 lite 10” i MediaPad T3 10”

Huawei wprowadza na rynek nowe odsłony 10-calowych tabletów MediaPad M5 oraz MediaPad T3, opracowanych z myślą o osobach poszukujących mobilnego urządzenia do pracy i rozrywki. Nowe wersje tabletów posiadają większą pamięć wewnętrzną – odpowiednio 64 GB i 32 GB, którą można dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Huawei MediaPad M5 lite 10”

Huawei MediaPad M5 lite 10” został opracowany z myślą o osobach, które poszukują mobilnego urządzenia do pracy i rozrywki. Wydajna bateria o pojemności 7500 mAh oraz mała waga urządzenia (zaledwie 475g) sprawiają, że tablet może być urządzeniem do pracy, a także do oglądania filmów czy słuchania muzyki w podróży. Wyświetlacz Full HD o wysokiej rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli oraz cztery głośniki zaprojektowane przez firmę HarmanKardon powinny gwarantować wysoką jakość odtwarzania multimediów. Tablet został wyposażony też w innowacyjne, autorskie technologie dodatkowo wpływające na odbiór treści multimedialnych:

HuaweiClariVu - poprawiający jasność ekranu

- poprawiający jasność ekranu HuaweiHisten 5.0 - system audio odpowiadający za dźwięk przestrzenny 3D

Najnowsza wersja Huawei MediaPad M5lite 10” została wyposażona w 64 GB pamięci wewnętrznej (którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD -o 256 GB) oraz 4 GB pamięci operacyjnej RAM.

Huawei MediaPad T3 10”

Huawei MediaPad T3 10” to tablet opracowany z myślą o rodzicach z dziećmi, którzy przede wszystkim potrzebują lekkiego i poręcznego urządzenia m. in.do przeglądania Internetu oraz dla najmłodszych – do grania i nauki.

Urządzenie waży zaledwie 460g i posiada obudowę z anodowanego aluminium. Najnowsza wersja urządzenia została wyposażona w 32GB pamięci wewnętrznej (którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD do 128 GB) oraz 2GB pamięci RAM. Dodatkową funkcją urządzenia, szczególnie przydatną dla rodziców, jest kącik dziecięcy. Umożliwia on ustawienie poziomu kontroli rodzicielskiej i blokowanie dostępu do niechcianych treści oraz aplikacji.

Huawei MediaPad T3 10” 32 GB w wersji Wi-Fi w kolorze szarym dostępny będzie od 12 listopada w sieciach sklepów Komputronik, Media Markt, Neonet,RTV Euro AGD i x-kom, a także w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w oficjalnym sklepie internetowym Huawei - Huawei.pl. Edycja LTE w kolorze szarym dostępna będzie od 12 listopada w sieciach sklepów RTV Euro AGD. Rekomendowana cena detaliczna wersji Wi-Fi to 599 zł, natomiast wersji Wi-Fi + LTEto 699 zł.

Huawei MediaPad T5 lite 10” 64 GB w kolorze szarym dostępny jest już w sieciach RTV Euro AGD w rekomendowanej cenie detalicznej 1149 zł.