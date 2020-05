Huawei wprowadza własną asystentkę w aktualizacji EMUI

Huawei P40 to smartfon bez usług Google, a więc i asystenta. Dlatego w najnowszej aktualizacji nakładki EMUI producent wprowadził własną alternatywę.

Huawei wprowadził na rynek rodzinę P40 w marcu tego roku. W oprogramowaniu telefonów znajduje się nakładka EMUI 10, bazowana na systemie Android 10. Jednak ze względu na zakaz handlu, nałożony na Google przez amerykańską Komisję Handlu, chiński producent nie może instalować na swoich urządzeniach usług Google. Dlatego oferuje HMS - Huawei Mobile Services. Znajdują się tam alternatywy dla wszystkich usług Google, np. zamiast Google Play Store mamy AppGallery. Do tej pory nie było odpowiednika Asystenta Google - ale teraz się to zmienia i wraz z nową aktualizacją nakładki, czyli EMUI 10.1.0.121 pojawia się Celia.

Nowy element widać po wielkości aktualizacji - plik do pobrania to 1,14GB. Zawiera nie tylko asystentkę i poprawki aparatu, ale również łatki bezpieczeństwa z kwietnia 2020 roku.

Asystentkę można aktywować, mówiąc "Hej Celia" lub przez przytrzymanie przycisku zasilania przez sekundę. A co potrafi? To samo, co odpowiednik od Google, czyli pomaga zaplanować zadania, może wykonywać połączenia, zapisywać wydarzenia w kalendarzu, odtwarzać multimedia, itp. Celia jest ponadto kompatybilna z HiVision AI Lens. Niestety, jak na razie nie ma swojej polskiej edycji - w pierwszej fazie otrzymają już użytkownicy P40 z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Chile, Meksyku oraz Kolumbiii.

Warto dodać, że Celia pojawi się także w innych smartfonach marek Honor oraz Huawei wraz z aktualizacjami EMUI 10.1 w kolejnych miesiącach 2020 roku.

Źródło: XDA Developers