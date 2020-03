Huawei wprowadza własny serwis streamingowy Huawei Music w Europie

Użytkownicy smartfonów z Huawei Mobile Services nie będą już skazani na dogrywanie aplikacji spoza AppGallery.

Huawei od kilku miesięcy nie może już polegać na rozwiązaniach dostarczanych przez Google. Chiński gigant pracuje nad rozwojem własnego rozwiązania - Huawei Mobile Services, które w domyśle ma stanowić konkurencję dla usług Google (Google Mobile Services). Niestety w chwili obecnej system jest to daleki od doskonałości, o czym przekonaliśmy się podczas testów Huawei'a P40 Lite E.

Chińczycy starają się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać przy sobie Europejskich klientów. Huawei nawiązuje współpracę z kolejnymi firmami, aby złagodzić brak usług Google na nowych smartfonach. Ostatnimi czasy podpisano umowę z firmą Squid. Agregator newsów Squid będzie zamiennikiem dla Wiadomości Google.

Huawei uruchamia także własną platformę do streamingu muzyki - Huawei Music. Do tej pory użytkownicy smartfonów z Huawei Mobile Services musieli doinstalowywać aplikacje do streamingu muzyki we własnym zakresie.

Aplikacja Huawei Music dostępna jest na rynku od kilku lat, ale nigdy nie zdobyła ogromnej popularności. Dzięki brakowi usług Google na najnowszych smartfonach Huawei Music może nadrobić zaległości i zdobyć spore grono użytkowników.

Według producenta Huawei Music jest już dostępna w wielu językach i powinna posiadać wystarczającą ilość treści. W chwili obecnej nie jest to jeszcze pełnoprawny konkurent dla Spotify, Apple Music czy Deezer, ale producent pokłada ogromne nadzieje w swoim rozwiązaniu.

Aplikacja jest już dostępna w AppGallery. Program jest także preinstalowany a większości urządzeń Huawei/Honor. Producent pozwala również na zainstalowanie Huawei Music na urządzeniach innych producentów.

Oprócz strumieniowania muzyki użytkownicy mogą tworzyć listy odtwarzania, korzystać z przygotowanych stacji muzycznych oraz pobierać piosenki do pamięci urządzenia. Usługa kosztuje obecnie 9,99 Euro za miesiąc.

Źródło: gizchina.com