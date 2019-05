Huawei wprowadzi własny system mobilny

Powstaine i wprowadzenie nowego systemu jest konsekwencją zerwania przez Google współpracy z chińskim producentem i cofnięcie licencji na używanie systemu Android.

Plotki o tym, że Huawei tworzy własny system operacyjny, krążyły po sieci na długo przed tym, zanim doszło do afery z Google (przeczytasz o tym tutaj). W wywiadzie dla serwisu TechRadar, Alaa Elshimy (dyrektor zarządzający i wiceprezydent Huawei Enterprise Business Group Middle East) potwierdził, że firma jest bliska podjęcia decyzji o wypuszczeniu swojego własnego systemu w miejsca Androida. Wcześniejsze plotki mówiły, że system ten nazywa się Ark OS, a samo Huawei spodziewało od dawna takich działań USA (a co za tym idzie - również Google) i zdążyło odpowiednio się na nie przygotować. Elshimy potwierdził te pogłoski, dodając, że system był gotowy już w styczniu 2018 i od zawsze traktowany jako "plan awaryjny". Co więcej - ma zostać rozprowadzony do użytkowników urządzeń Huawei w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Jak wyjaśnia Elshimy: "nie chcieliśmy robić tego szybciej, ponieważ mieliśmy mocne powiązania z Google oraz innymi producentami i nie chcieliśmy tego popsuć. Teraz nie mamy wyjścia i zrobimy to w przeciągu miesiąca". Warto jednak zauważyć, że nie jest to oficjalna wiadomość od chińskiego producenta. Krótko po wywiadzie przesłał on sprostowanie, w którym możemy wyczytać, że wypowiedź Elshimy była spowodowana pewnym "wewnętrznym zamieszaniem w firmie". Ale nowy system operacyjny ma się pojawić i nie będzie to Ark OS, ale projekt mający obecnie nazwę roboczą HongMeng. Jednak na pewno nie pojawi się do końca lipca b.r.

Jakie z tego wnioski? Po pierwsze - Huawei z pewnością wprowadzi swój własny system. Po drugie - nie wiadomo, kiedy. Dlatego użytkownicy urządzeń producenta muszą cierpliwie czekać, ale spać spokojnie - zamiast Androida otrzymają coś o takiej samej funkcjonalności.