Huawei wyrzucone z listy partnerów SD Association i... przywrócone

Huawei ma bardzo pechowy okres - kilka dni temu firma zniknęła z listy partnerów SD Association. Jednak w tym przypadku zerwanie współpracy było tylko chwilowe.

SD Association jest globalną organizacją, która zajmuje się promowaniem i rozwojem kart SD, wyznaczając ich standardy i przyznając możliwość używania logo SD. Liczy sobie ponad 1000 partnerów - w tym największych na rynku, jak Apple czy Samsung. Kilka dni temu chiński producent został usunięty z tej listy - co było prawdopodobnie następstwem ostatnich problemów w USA. Jednak niespodziewanie powrócił do spisu. Przyczyny zarówno jego usunięcia, jak i przywrócenia, są nieznane. Eksperci zauważają, że fakt jego ponownego dodania do listy partnerów nie oznacza, że został uznany za bezpiecznego producenta. Może być to również powrót czasowy lub po prostu czas odroczenia usunięcia, jak ma to miejsce w przypadku systemu Android, który Huawei może jeszcze stosować przez 90 dni od momentu wycofania przez Google licencji.

Huawei korzysta z własnych kart Nano Memory (są one m.in. w P30 Pro). Poza produktami producenta są one w niewielkim stopniu wykorzystywane przez inne marki. Dlatego usunięcie z listy partnerów SD Association nie jest może dużym ciosem, jednak świadczy o tym, że Huawei mogą spotykać problemy z najmniej spodziewanych miejsc. Podobne zdarzenie - wyrzucenie z listy partnerów i ponowny powrót na nią - miało miejsce w przypadku Wi-fi Alliance. W tym przypadku również nieznane pozostają szczegóły obu działań. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie problemy skończą się pozytywnie dla Huawei.