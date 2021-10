Huawei z HMS, czyli jak się żyje z Androidem bez Google'a? [Aktualizacja 11.10.2021]

Android nie jest ściśle powiązany z usługami Google, ale w Europie praktycznie nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Jak po roku radzi sobie Huawei z autorskimi usługami Huawei Mobile Service? Czy smartfony tego producenta mogą być ciekawą alternatywa?

Za Huaweiem bardzo ciężki czas. W wyniku wojny handlowej oraz podejrzeń o szpiegostwo ze strony Stanów Zjednoczonych, jeden z największych chińskich producentów sprzętu elektronicznego musiał zmierzyć się z wieloma konsekwencjami. Na początku Huawei borykał się z problemem dostępu do amerykańskiej technologii oraz oprogramowania. Z czasem okazało się, że kolejne państwa rezygnują z wykorzystania sprzętu sieciowego Huawei do budowy własnych sieci 5G.

Huawei P40

Wyżej wymienione problemy są jednak niczym w porównaniu z brakiem dostępu do usług Google na nowych urządzeniach Huawei. Modele z rodziny P30, Honor 20 oraz Mate 20 są ostatnimi urządzeniami Huawei'a z wbudowanymi usługami Google (GMS), które pozwalają uzyskać nam dostęp do Sklepu Play oraz aplikacji takich, jak YouTube, Mapy czy Gmail.

Czas płynie nieubłaganie i po trzech latach od początku problemów Huawei odnajduje się w nowej rzeczywistości. Producent wprowadził już na rynek sporą ilość smartfonów z Androidem i usługami HMS, a wkrótce dołączą do nich nowe modele korzystające z autorskiego systemu HarmonyOS 2.0.

Postanowiliśmy sprawdzić, co to oznacza dla przeciętnego konsumenta? Czy brak dostępu do najpopularniejszych programów od Google dyskwalifikuje smartfony Huawei'a? Jak na co dzień sprawdza się chiński zamiennik usług Google GMS czyli Huawei Mobile Services? Na to i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Android bez Google - jak to w ogóle możliwe?

Android jest systemem operacyjnym stworzonym przez wyszukiwarkowego giganta. System operacyjny użyty w nowych średniakach Huawei'a w rzeczywistości został stworzony w Stanach Zjednoczonych. Jest jednak jedno ale. Huawei może skorzystać jedynie z wersji AOSP - Android Open Source Project, czyli otwarto źródłowego Androida. Tego typu system znajdziemy w Chińskich smartfonach oraz urządzeniach dedykowanych np. bieżniach czy systemach inforozrywki w autach. Android w wersji AOSP nie jest zintegrowany z popularnymi i lubianymi w Europie i USA usługami Google.

Warto dodać, że autorski system HarmonyOS 2.0 w rzeczywistości również wykorzystuje kod źródłowy Androida 10 w wersji AOSP. Właśnie z tego powodu rozwiązanie wygląda podobnie i jest kompatybilne z aplikacjami napisanymi na Androida.

Jak wygląda Android bez usług Google?

Android bez usług Google w kwestii wizualnej wygląda identycznie jak Android z usługami Google. Niestety działa zupełnie inaczej. Już podczas konfiguracji nowych urządzeń mobilnych zamiast do konta Google będziemy mogli zalogować się jedynie do HMS za pomocą identyfikatora Huawei. Poza tym cały proces konfiguracji wygląda identycznie.

Po skonfigurowaniu telefon lub tablet przywitają nas bardzo znajomym interfejsem. Większość modeli pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką EMUI 11. W planach jest aktualizacja do EMUI 12 oraz HarmonyOS 2.0 (w zależności od modelu telefonu).

Poprawki zabezpieczeń nadal udostępniane są przez firmę Google.

Dopiero po dokładniejszym zbadaniu interfejsu użytkownika okaże się, że na urządzeniach Huawei nie znajdziemy żadnej aplikacji do Google. Po wpisaniu hasła Google w wyszukiwarce EMUI zaproponuje nam jedynie wyszukiwanie online.

Po kolejnych kilku minutach zauważymy, że Huawei zastąpił większość aplikacji Google swoimi usługami. Dzięki temu znajdziemy aplikacje do muzyki, filmów, przeglądania plików czy popularną galerię. Nie zabrakło również pogody, kalendarza, zegarka czy notatnika. Huawei wykorzystał również aplikacje Microsoft News jako zamiennik dla Google News. Domyślną klawiaturą ekranową jest popularne SwiftKey.

AppGallery - Sklep Play na urządzenia Huawei

Huawei AppGallery stale się rozwija. Z rozwiązania korzysta coraz więcej użytkowników, a na platformie znajdziemy popularne aplikacje dedykowane polskim użytkownikom. Mowa między innymi o Jakdojade czy polskim aplikacjom bankowym.

Przeglądarka

Niestety chiński producent nadal ma sporo do zrobienia.

Na początku chciałem doinstalować najpopularniejsze aplikacje, czyli Facebook'a, Messenger'a, Ubera, Spotify, Instagrama, Netflixa i Lightroom'a. To żadne wyszukane czy nietypowe aplikacje, ale w Huawei AppGallery nie znajdziemy żadnego z wyżej wymienionych programów. Oprogramowanie proponuje nam instalacje plików .APK pobranych z witryny APKPure. Jest to dobry sposób na obejście problemu z brakiem aplikacji, ale należy pamiętać, że pobieramy pliki z sieci. Mogą być one zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

Czy brak usług Google ma jakieś zalety?

Wiemy już, że brak usług Google przynosi za sobą sporo ograniczeń. W tym miejscu należy również wspomnieć, że niektóre aplikacje takie, jak Uber korzystają z usług Google i ich doinstalowanie z pliku .APK na własną rękę będzie bezcelowe.

Na przestrzeni ostatniego roku korzystałem z wielu urządzeń firmy Huawei i zauważyłem zauważyłem jedną, niezwykle ważną zaletę. Brak usług Google spowodował, że średniaki i budżetówce działają niemalże, jak flagowe Galaxy S21 czy iPhone 13. Oprogramowanie jest świetnie zoptymalizowane, a brak niektórych aplikacji w App Gallery spowodował, że nie zdecydowałem się na instalacje kilkudziesięciu programów, z których i tak bym nie skorzystał, ponieważ oficjalnie nie ma takiej możliwości.

Czy Android bez usług Google ma jakikolwiek sens?

W chwili obecnej zakup urządzenia pracującego pod kontrolą Androida, ale bez usług Google nadal okupione jest wieloma wyrzeczeniami. Zachód oraz Stany Zjednoczone bardzo zżyły się z Googlem, co jest wyraźnie widoczne, gdy sięgniemy po jakiekolwiek urządzenie Huawei. Szybko okazuje się, że brak programów to nie jedyny problem. Nawet w przypadku doinstalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu, co jest nie do końca bezpieczne, nie skorzystamy z części funkcjonalności.

Aktualnie urządzenia Huawei to świetny wybór dla osób, które szukają prostego smartfona na lata. Do AppGallery trafiło już sporo popularnych aplikacji. Dodatkowo nawet tanie urządzenia działają bardzo szybko i wydajne co jest ogromną zaletą.

Huawei P40

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Huawei znacząco rozwinął swoje usługi, aplikacje i programy zgromadzone wokół Huawei Mobile Services. Jak oprogramowanie wygląda pod koniec 2021 roku?

Na początku należy podkreślić, że wszystkie urządzenia Huawei niezależnie od tego czy pracują z EMUI czy HarmonyOS 2.0 nadal korzystają z Androida 10.

Huawei nadal korzysta z Androida 10

Producent nie przewiduje aktualizacji do Androida 11 oraz Androida 12. Większość telefonów otrzymała aktualizację do EMUI 11. W drodze jest nowa wersja EMUI 12 oraz proces aktualizacji urządzeń do HarmonyOS 2.0. Huawei należy pochwalić za wydawanie aktualizacji zabezpieczeń oraz rewelacyjną optymalizację. Nawet tanie telefony z HMS działają niesamowicie płynnie i szybko. Brak usług Google odkrywa tu sporą rolę.

EMUI 11

Huawei popracował mocno nad kluczowymi aplikacjami zintegrowanymi z Huawei Mobile Services.

Zacznijmy od wyszukiwarki Petal. Narzędzie to świetnie zastępuje wyszukiwarkę Google. Program jest dopasowany do potrzeb polskich użytkowników i pozwala na wyszukiwanie informacji zgromadzonych na telefonie oraz w sieci. Posiada również możliwość wysyłania powiadomień o najnowszych wiadomościach i wydarzeniach z sieci.

Aplikacja Muzyka pozwala uzyskać dostęp do szerokiej listy playlist z darmową muzyką. Nie są to jednak utwory popularnych autorów, które znamy z radia i YouTube.

Muzyka Huawei

Ciekawie wygląda program Filmy, która posiada w bibliotece mnóstwo polskich filmów.

Filmy Huawei

Domyślnie otrzymamy również Mapy Petal, które w Polsce radzą sobie zaskakująco dobrze oraz kilka dodatkowych aplikacji od Huawei.

Nawigacja Petal
Mapy Petal

Niestety w dalszym ciągu odczuwalne są braki dostępu do usług Google. Pomijając ograniczoną liczbę aplikacji i konieczność doinstalowywania programów z plików .APK nie możemy skorzystać z Gmail, YouTube czy Map Google. Dla wielu użytkowników będzie to ograniczenie, które przekreśla zakup sprzętu firmy Huawei.