Huawei z okazji Chińskiego Nowego Roku przygotował kupony rabatowe dla klientów

Od dzisiaj do 26 stycznia na huawei.pl czekają na Ciebie kupony rabatowe. Jak je zdobyć i ile są warte?

Chiński Nowy Rok to okazja dla Huawei, aby zaoferować weekendową promocję. Zaczyna się ona dzisiaj, 24 stycznia, a zakończy 26. W tym czasie każdy, kto zrobi zakupy na stronie huawei.pl, otrzyma za to kupon rabatowy. Uprawnia on do zniżek na kolejne zakupy. Maksymalna wartość kuponu wynosi 800 złotych, a to, jakiej wartości się otrzyma, zależy wyłącznie od wartości złożonego w sklepie online zamówienia. Uwaga - minimalna kwota zakupów, za która otrzymuje się kupon, została ustalona 199 złotych. Za co można zyskać kupony największej wartości? Na przykład za nabycie Huawei Mate 30 Pro (4299 zł). Za zakup słuchawek Huawei FreeBuds 3 (699 zł) otrzymasz kupon o wartości 100 zł.

Pozyskany w ten sposób kod rabatowy jest przesyłany na adres e-mail, podawany podczas składania zamówienia - jednak nie od razu. Huawei zastrzega się, że dostarczy go do 15 dni od momentu zakupu. Ale za to będzie on ważny 30 dni od momentu przesłania na konto e-mail użytkownika. Obowiązuje zasada "jedna osoba - jeden kupon". Promocji nie można łączyć z innymi na stronie producenta. Dokładny regulamin znajduje się na tej stronie.