Huawei zainstaluje na tabletach rosyjski system Aurora

Chiński producent nie tylko rozwijał swój system, HarmonyOS, ale szukał także gotowych rozwiązań. W przyszłym roku możemy poznać tego efekty.

Jak donosi Reuters, a potwierdza samo Huawei, trwają rozmowy między producentem a Rostelecomem - rosyjskim gigantem telekomunikacyjnym, który jest właścicielem systemu operacyjnego Aurora i odpowiada za jego rozwój. Rozmowy toczą się przy udziale rosyjskiego Ministerstwa Komunikacji, a dotyczą wykorzystania systemu na tabletach Huawei. Pierwsze przecieki mówią, że zostałby on zainstalowany na 360 tysiącach urządzeń dedykowanych na rynek rosyjski. Ma być to program pilotażowy, przeprowadzony do sierpnia 2020 roku - jeśli wyniki zadowolą producenta, istnieje możliwość instalacji systemu na większej ilości urządzeń. Rostelecom podaje oficjalnie, że "istnieje wiele różnych możliwości współpracy z Huawei", jednak szczegółowe informacje są jak na razie niejawne.

Widać, że pomimo przywrócenia możliwości korzystania z systemu Android, Huawei zabezpiecza się na wszelkie sposoby przed ponowną utratą tej możliwości. Nie tylko przygotowało własny Harmony OS, ale - jak widać - rozważa także korzystanie z innych rozwiązań. Szacuje się, że trwające zakazy, które uderzyły w firmę w tym roku, zmniejszyły jej przychody o ok. 10 miliardów dolarów. Nic zatem dziwnego, że chiński producent chce być jak najbardziej niezależny od zmiennych przepisów handlowych krajów, z którymi współpracuje.